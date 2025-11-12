Тяло е открито в поле, трима са арестувани

Т ялото на мъж е било открито във вторник около 9:20 ч. сутринта в поле близо до фермата High Mathernock, край Килмаком, на около 24 километра западно от Глазгоу, Шотландия.

От полицията на Шотландия съобщиха, че официалното идентифициране все още не е извършено, но семейството на 50-годишен мъж, обявен за изчезнал от Грийнок по-рано същия ден, е било уведомено.

Полицията разследва и инцидент, станал на улица Lansbury в Грийнок, за който е подаден сигнал около 2:45 ч. същата сутрин. В момента се проверява дали двата случая имат връзка.

Говорител на полицията заяви: „Трима мъже на възраст 51, 45 и 44 години са арестувани във връзка със случая, като продължават обстойните следствени действия.“