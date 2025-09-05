Свят

"Тесла" предлага на Илон Мъск до 1 трилион долара "компенсационен пакет"

Планът, който подлежи на одобрение от акционерите, предвижда редица амбициозни цели.

5 септември 2025, 15:47
Източник: Getty Images

Б ордът на директорите на "Тесла" е предложил нов пакет за възнаграждение на главния изпълнителен директор Илон Мъск, който може да достигне 1 трилион долара в рамките на десет години, съобщи "Уолстрийт джърнъл".

Планът, който подлежи на одобрение от акционерите, предвижда редица амбициозни цели. Сред тях са разширяване на бизнеса с роботизирани таксита и увеличаване на пазарната стойност на компанията до най-малко 8,5 трилиона долара спрямо сегашните около 1 трилион долара.

Максималното възнаграждение ще бъде под формата на акции и ще представлява дял от 12 процента от капитала на "Тесла". При достигане на целевата пазарна стойност този дял би надхвърлил 1 трилион долара.

Мъск се отказа да прави партия 

Председателят на борда Робин Денхълм е посочила в писмо до инвеститорите, че запазването и стимулирането на Мъск е от основно значение за превръщането на компанията в най-високо оценяваната в историята.

Схемата ще увеличи дела на Мъск в "Тесла" до най-малко 25 на сто, като по този начин ще му осигури и по-голямо влияние върху вземането на решения. Милиардерът нееднократно е заявявал, че желае такъв дял, за да гарантира контрола си върху стратегическите направления на концерна, припомня "Блумбърг".

Мъск остава най-големият акционер в производителя на електромобили, въпреки че продаде значителна част от акциите си, за да финансира придобиването на социалната мрежа "Туитър", преименувана по-късно на X. През тази година X бе придобита от компанията за изкуствен интелект на Мъск – xAI.

Акциите на "Тесла" поскъпнаха с 1,9 на сто в предборсовата търговия в Ню Йорк. От началото на годината обаче стойността им е намаляла с 16 на сто.

Пазарна капитализация от 8,5 трилиона долара би надхвърлила повече от два пъти тази на производителя на графични карти Nvidia, която в момента е най-скъпата компания в света. Най-високата пазарна стойност на "Тесла" бе отчетена в края на 2024 г. - приблизително 1,5 трилиона долара.

Тръмп към Мъск: Очакват те сериозни последствия ако подкрепиш демократите

Настоящото предложение напомня на пакета от 2018 г., който също беше обвързан със значителни цели за растеж. Тогава акционерите одобриха 10-годишна схема за възнаграждение, базирана на акции, с потенциална стойност до 56 милиарда долара. Условията предвиждаха компанията да постигне пазарна капитализация от 650 милиарда долара и редица финансови и оперативни показатели. "Тесла" постигна и надхвърли тези цели значително по-рано от очакваното, което осигури на Мъск едно от най-големите компенсационни споразумения в корпоративната история.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Тесла Мъск
