Свят

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Вносителката на инициативата иска отмяна на протокола

14 август 2025, 21:37
Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България
Източник: iStock

К онституционният съд на РС Македония образува дело за установяване на конституционността и законността на протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия на Република Северна Македония и България, съобщава „Максфакс“.

Протоколът беше подписан в София на 17 юли 2022 година от тогавашните министри на външните работи на Република България и Република Северна Македония Теодора Генчовска и Буяр Османи. Съгласно чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете страни съвместната междуправителствена комисия провежда редовни срещи един път годишно с цел преглед на ефективното му прилагане, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси.

Мицкоски пак нападна България, сравни я с Русия

Конституционният съд на РС Македония съобщи, че е образувано дело по инициатива на бившия депутат и бивш председател на партията ДОМ в Северна Македония Лиляна Поповска, в което се оспорва протоколът и се иска оценка на неговата конституционността и законност. 

В искането се посочва, че протоколът е в противоречие с член на Конституцията на РС Македония, както и с няколко разпоредби от Закона за сключване, ратифициране и изпълнение на международни договори, тъй като не е ратифициран от парламента, нито публикуван в „Държавен вестник“ в рамките на конституционно определения срок. Освен това се посочва, че документът е с неподходяща форма и съдържание, излиза извън рамките на правен акт и „поражда вредни последици по въпросите на идентичността на македонския народ, език и държава“.

Вносителката на инициативата иска отмяна на протокола, позовавайки се и на Виенската конвенция за правото на договорите, с мотива, че протоколът противоречи на императивните норми на международното право. Тя посочва, че в Северна Македония процедурата е била непрозрачна, за разлика от България, където парламентът е обсъждал текста преди подписването му. 

България отговори на обидите на Мицкоски и РС Македония

В протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия се посочва, че правителството на Република Северна Македония се съгласява, че следващата Междуправителствена конференция с ЕС за приключване на етапа на отваряне на преговорите за членство на Република Северна Македония в ЕС ще се проведе, след като Северна Македония включи българите в Конституцията си.

Според решението на българското Народно събрание от 24 юни 2022 г. подписването на протокола е предпоставка България да одобри Преговорна рамка за Република Северна Македония. 

Източник: БТА, София Ангелова    
РС Македония съд Конституция
Последвайте ни
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Цените на имотите не се забавят: Кои са причините?

Цените на имотите не се забавят: Кои са причините?

pariteni.bg
Volkswagen заключва конски сили зад платен абонамент

Volkswagen заключва конски сили зад платен абонамент

carmarket.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 1 ден
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 23 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 1 ден
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 23 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия забрани „Репортери без граници“

Русия забрани „Репортери без граници“

Свят Преди 36 минути

Определянето като „нежелана“ криминализира организацията и излага нейните служители на риск от преследване

Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

България Преди 1 час

Веднага са му били взети проби за алкохол и наркотици, които са били отрицателни

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

България Преди 4 часа

Бистришно бранище е резерват в Природен парк „Витоша“

Жертва и ранен в челна катастрофа край Раковски

Жертва и ранен в челна катастрофа край Раковски

България Преди 4 часа

Движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковск

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

България Преди 4 часа

След задълбочено проучване на всички факти и обстоятелства работна група ще изготви доклад

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

България Преди 5 часа

Жена и 4-годишно момченце са в критично състояние

Разбиха наркомафия в Пловдив

Разбиха наркомафия в Пловдив

България Преди 5 часа

Привлечени са като обвиняеми шестима мъже

Пощенска банка и Националното представителство на студентските съвети подписаха споразумение за сътрудничество

Пощенска банка и Националното представителство на студентските съвети подписаха споразумение за сътрудничество

Любопитно Преди 5 часа

 

„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

Свят Преди 5 часа

Мелания Тръмп и Хънтър Байдън в правна война след взривоопасни твърдения за връзка с Джефри Епстийн

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

България Преди 5 часа

Установява се дали има психически отклонения

Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест

Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест

България Преди 5 часа

Емил Йорданов - Черния и Мирослав Пашов - Пашата отрекоха да са лидери на престъпна група

Огромно задръстване на АМ "Тракия" заради горящ камион

Огромно задръстване на АМ "Тракия" заради горящ камион

България Преди 6 часа

В посока София движението се осъществява в изпреварващата лента

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

България Преди 6 часа

Образувано е следствено дело под надзора на Окръжната прокуратура

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Свят Преди 6 часа

Офисът на СПП в Нови Сад беше подпален

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Любопитно Преди 7 часа

Звездата съчета достъпното си облекло със злато, рубини и диаманти

Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани

Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани

Свят Преди 7 часа

Евакуирани са били хората от мазето и партерния етаж на болницата

Всичко от днес

От мрежата

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Принц Уилям ненавиждал чичо си, защото бил груб с Кейт

Edna.bg

Анистън за развода с Брад Пит: Беше ужасно

Edna.bg

Ужас! Брутален фал и червен картон на Арда - Кауно Жалгирис

Gong.bg

Втори червен картон на двубоя между Арда и Кауно Жалгирис

Gong.bg

В рамките на час: Четири руски самолета излетяха за Аляска

Nova.bg

Тръмп смята, че мирни преговори между Путин и Зеленски са възможни (ВИДЕО)

Nova.bg