Съдбата на фермерите от необстрелвани райони в Източна Европа, включително България

С лед пълномащабното нахлуване на Русия, един от първите начини, по които Западът подкрепи Украйна, беше като ѝ осигури де факто достъп до единния пазар на Европейския съюз. По този начин ЕС стимулира така необходимия паричен поток и помогна на украинските компании да оцелеят през бруталните години на война. Това посочва Габриелиус Ландсбергис за Politico .

Габриелиус Ландсбергис е член на Европейския съвет за външна политика. Бил е министър на външните работи на Литва в периода 2020 – 2024 г.

И въпреки че военните действия продължават, тази извънредна мярка бе отменена на 6 юни 2025 г. Украинските предприятия сега са заплашени от загуби за милиарди.

С цел да смекчи удара, Европейската комисия предложи квоти, които са по-щедри от предвоенните. Но в Европа се чуват гласове против и тази мярка: под натиска на фермери, настояващи за защита от украински внос, министрите на земеделието на България, Унгария, Полша и Словакия излязоха с обща декларация, в която призоваха Комисията да се откаже от удължаването на свободния търговски режим с Украйна и настояха за връщане към предвоенните нива на протекционизъм, коментира авторът.

Ако бъде приложено, това предложение би означавало краткосрочно запазване на по-високи ценови нива за някои култури, както и възможност съответните правителства да се представят като герои в борбата срещу "несправедливия Брюксел". Разбира се, напълно разбирам защо политиците на национално ниво реагират на исканията на фермерите си, но ми се струва, че именно фермерите ще бъдат тези, които ще загубят най-много, ако исканията им бъдат удовлетворени, посочва Ландсбергис.

Усилията за все по-ясно разграничаване на Украйна като "друга" само ще отслабят способността ѝ да се защитава. А ако Украйна падне, следващият ход на Русия несъмнено ще бъде пагубен за ЕС, особено за фермерите в Източна Европа.

Помислете само: ако руският президент Владимир Путин нападне източните части на ЕС, фермерите ще бъдат първите, чийто живот ще бъде разрушен, чиято собственост ще бъде отнета. Те са най-близо до границата, а пътищата към големите градове минават през земите им.

