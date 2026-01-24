Свят

Свлачище помете къмпинг в Нова Зеландия, има загинали (ВИДЕО)

Спасителната операция е прекратена и е преминато към издирване и изваждане на телата, като надеждите за намиране на оцелели са изчерпани

24 януари 2026, 08:47
Източник: AP/БТА

В ластите в Нова Зеландия съобщиха в събота, че продължават работата по установяване самоличността на жертвите при свлачище, помело оживен къмпинг на Северния остров, след като през нощта са били открити човешки останки, съобщи Ройтерс.

Шестима души, сред които и двама тийнейджъри, се смятат за загинали, след като обилни валежи предизвикаха свлачище в четвъртък в Маунт Маунгануи.

Кални маси и отломки пометоха къмпинга в град Тауранга, който по това време е бил пълен със семейства на лятна ваканция.

Полицията съобщи, че спасителната операция е прекратена и е преминато към издирване и изваждане на телата, като надеждите за намиране на оцелели са изчерпани. Не са засечени никакви признаци на живот от четвъртък насам, когато първите екипи са чули гласове под отломките.

"Към семействата, загубили свои близки - цяла Нова Зеландия скърби заедно с вас", написа новозеландският премиер Кристофър Лъксън в X. Вчера той посети мястото на трагедията и се срещна с близките на жертвите.

Очакваните нови проливни дъждове днес могат допълнително да затруднят операцията и при нужда екипите ще бъдат изтеглени от съображения за безопасност, заяви представителят на службата Меган Стифлър.

Междувременно проливните валежи тази седмица са предизвикали и друго свлачище в съседния район Папамоа, при което са загинали още двама души.

Източник: БТА/Габриела Иванова    
Нова Зеландия свлачище жертви къмпинг
