Стрелба с шестима загинали в предградие на Атина

К ървав инцидент със стрелба и шестима загинали е станал на кръстовище в Луца в източните предградия на гръцката столица Атина в Централна Гърция, предаде гръцкият новинарски сайт „Ефимерида“.

В гангстерски стил: Двама мъже са убити в Атина

Според първоначални данни изстрелите са били насочени към автомобил с немски регистрационни номера, в резултат на което са били убити трима души в колата и трима извън нея, посочва сайтът.

Six people have been fatally shot in an attack at a seaside town near Athens, Greek and a state-run TV broadcaster said authorities suspected it was a gangland shooting. https://t.co/fgZLVD98Ib