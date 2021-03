Европейски столици привикаха посланиците на Китай за обяснение

Ф ранция, Германия и други държави от ЕС призоваха китайските посланици във вторник, за да протестират срещу наложените от Пекин контрасанкции срещу техни граждани. Преди това ЕС реши да наложи санкции на китайски държавни служители заради предполагаемите нарушения на правата на уйгурското малцинство в Синдзян, пише Euractiv.

Китай санкционира представители на ЕС, сред тях и българин

Франция упрекна китайския пратеник и за „неприемливо“ поведение, след като той публикува поредица от туитове, насочени към френски депутати и изследовател.

Дипломатическата престрелка възникна, след като ЕС, Великобритания и Канада в понеделник поставиха в черен списък четирима бивши и настоящи служители в региона Синдзян, докато Вашингтон, който вече санкционира двама от тези служители през юли 2020 г., го разшири с двамата други. Напрежението идва в момент, когато ЕС се опитва да формулира стратегия за Китай на фона на напрежението между Пекин и Вашингтон, което се очертава като геополитически проблем номер едно в света.

През декември Европейският съюз и Китай одобриха „принципно“ голям инвестиционен пакт, който Брюксел се надява да отвори доходоносни възможности, въпреки опасенията за правата на човека.

Китай гневно отхвърли твърденията за репресии срещу уйгурите и отговори със забрани за влизане на 10 европейци - включително петима членове на Европейския парламент - както и два органа на ЕС и два мозъчни тръста.

Френското външно министерство разкритикува вчера "недопустими изказвания" на китайското посолство по адрес на френски учен и френски депутати и обяви, че ще привика китайския посланик, пред когото да изрази позицията си. Вчера посланик Лу Шае не се яви, обяснявайки това с "натоварения си график".

Китайското посолство във Франция използва обиди по адрес на Антоан Бондаз, изследовател от Фондацията за стратегически изследвания, когото дипломатическата мисия упреква за "антикитайски" позиции. "Дребен негодник", "луда хиена" и "идеологически трол" са някои от квалификациите, отправени през последните дни от китайското посолство срещу Бондаз. Китайското дипломатическо представителство изрази и "решителното си противопоставяне" на планирано посещение на френски парламентаристи в Тайван, който Китай смята за своя провинция, припомня АФП.

Директорът на отдела за Азия във френското външно министерство Бетран Лортолари е заявил пред посланика, че "методите на посолството, тонът на публичните му комуникации са напълно неприемливи и преминават всички общоприети граници за едно посолство, независимо къде се намира".

"Обидите, оскърбленията, заплахите срещу парламентаристи, изследователи, журналисти, поставят фундаментални проблеми", добавиха френските представители, порицавайки използването на "методи за сплашване".

"Отправяйки нападки срещу избрани представители, посланикът лично пренебрегна принципа на фундаменталното разделение на властите и сега е поканен да го спазва по най-стриктен начин", подчертава министерството. С подобни действия Лу Шае "представлява препятствие пред политическата воля, изразена от държавните глави на двете страни" да развиват двустранните отношения, което е "изключително сериозен проблем", подчертава френското дипломатическо ведомство.

Френската страна му е напомнила и неодобрението си към решението на Пекин да наложи санкции на десет европейци, включително френски евродепутат, като ответна мярка срещу санкциите на ЕС, наложени заради репресиите срещу мюсюлманското уйгурско малцинство. Лу Шае е отговорил, че "тези въпроси не са в обхвата на призовката, която е получил". Той е бил "видимо шокиран от изключително директния характер на направените забележки", съобщи министерството.

Посланикът вече беше привикан във външното министерство през април миналата година, в началото на пандемията, след като на сайта на посолството беше публикувана статия, критикуваща борбата срещу здравната криза в Европа, припомня АФП.

Германия, основната сила зад доброто отношение на ЕС към Пекин, призова китайския посланик У Кен за „спешни преговори“ във външното министерство. На пратеника е казано „че санкциите на Китай срещу европейски депутати, учени и политически институции, както и неправителствени организации представляват неподходяща ескалация, която ненужно обтяга връзките между ЕС и Китай“, заяви министерството.

В Брюксел източник от белгийското правителство заяви, че се очаква китайският посланик да присъства на среща по-късно във вторник по повод санкциите срещу законодателя Самуел Коголати, който направи предложение в парламента да опише репресиите срещу уйгурите като „геноцид“.

France, Germany & other EU nations called in Chinese ambassadors today to protest recent sanctions in midst of a 🇪🇺 🇨🇳 face off over Uyghur rights abuses.



“Neither France nor Europe is a doormat,” said French Foreign Minister @CBeaune.



via AFPhttps://t.co/Dmr9YYkB9l