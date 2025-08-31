Свят

"Става все по-зле": Провалът на Германия с наркотиците

В Кьолн голямата част от парите се изразходва за полицейски репресии

31 август 2025, 06:53
"Става все по-зле": Провалът на Германия с наркотиците
Източник: БТА

К рекът е кокаин, който може да се пуши. Ефектът е силен, а зависимост се развива бързо. В Германия крекът се разпространява все по-силно, но вместо на помощ, често се залага на репресия. В Швейцария се справят по-добре, съобщи Deutsche Welle.

"Започвам да се плаша, защото става все по-зле", разказва пред АРД жителка на Кьолн, която е стъписана от случващото се на централния градски площад: пуши се крек точно там, където млади майки разхождат бебетата си, а недалеч от тях помощна организация раздава храна на бездомни и на наркомани.

Такан прекарва и дните, и нощите си на този площад, продължава германската обществена медия. Той е зависим от хероина вече над 30 години, познава всички в района – и асортимента им, и дилърите. Междувременно почти всички са минали на „бяло“, казва Такан, който има предвид крека. Той променя всичко – хората са напрегнати и по-агресивни, дори Такан не се чувства добре на централния площад в Кьолн. „Някои просто полудяват, стават много агресивни.“

Крекът се разпространява все повече

По подобен начин стоят нещата и в редица други германски градове, пише АРД. Крекът се е разпространил много, на места е най-консумираната дрога на улицата.

За разлика от хероина, който успокоява, крекът има стимулиращо действие – защото всъщност е преработен кокаин. И в последните години е наводнил както Германия, така и цяла Европа. От 2016 година количествата внасян в Европа кокаин са се увеличили почти шест пъти. А цената пада, и то много, поради което кокаинът наистина се разпространява навсякъде – дори и по улиците.

Както казва пред германската обществена медия експертът по зависимостите Даниел Даймел: „Ефектът е краткотраен, но се придобива силна зависимост. Засегнатите са почти постоянно в търсене на нови дози, спят нередовно, не се грижат за основните си потребности“.

Репресии вместо помощ?

Разпространението на крека е предизвикателство за помощните организации – тяхната помощ трябва да бъде съобразена с новата ситуация и разширена, твърдят изследователи като Даниел Даймел. Но – няма пари. По официални данни 75% от германските организации в помощ на наркозависимите не разполагат с достатъчно финансиране.

В Кьолн например голямата част от парите се изразходва за полицейски репресии – за целта е създадена дори специална полицейска част: патрули обикалят от месеци по основните сборища на наркозависимите. Целта им е да намалят и предотвратят консумацията на наркотици и да санкционират нарушителите. Но ако бъдат прогонени от едно място, те започват да се събират другаде. Води се борба със симптомите, без да може да се окаже ефективна помощ, казва пред АРД шефът на кьолнската полиция Йоханес Херманс.

Полицията в Кьолн настоява да има места, където наркозависимите да могат да пребивават, за да преодолеят зависимостта си – далеч от улицата. Но общините нямат нужните средства.

"Имаме нужда от политическа смелост"

Няма пари за помощни звена и мерки, които според експертите могат да доведат до подобряване на ситуацията, изтъква АРД. А става дума изцяло за общински ангажименти, ръководствата на съответните провинции отпускат сумите глобално – за „подкрепа на общините“. А как се разпределят парите по-нататък, зависи от самите общини, които често имат различни приоритети.

Според Даниел Даймел това е тревожно. „Имаме нужда от политическа смелост – един път да се каже, че искаме да променим сегашната ситуация. Оказването на помощ струва пари, но ние трябва да ги намерим, защото алтернатива няма.“

Примерът на Швейцария

В Швейцария този вид политическа смелост е факт – посочва АРД. Базел и Цюрих са градовете, които в европейски мащаб са пример за това как може да се избегне събирането на наркоманите на обществени места.

В Базел например помощните организации си сътрудничат тясно с градските власти, с полицията и прокуратурата. В много швейцарски градове има специални помещения за наркозависимите, където е разрешено те да си обменят наркотици в малки количества за лична употреба. По този начин засегнатите могат частично да финансират консумацията си, без да са пред очите на обществеността, посочва германската медия.

Целта е търговията да бъде изведена от публичното пространство, а потреблението да бъде декриминализирано. „Длъжни сме да направим нещо за засегнатите“, казва Хорст Бюлман от организацията, която помага на наркозависимите в Базел.

Много от германските големи градове обаче са далеч от този вид мислене, посочва АРД. В много провинции дори няма места, където да се събират наркозависимите. В Кьолн все пак има едно защитено пространство за тях, но то е затворено в неделя и през нощта. Защото липсват пари и персонал.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Крек Наркозависимост Германия Швейцария Наркополитика Социални предизвикателства Кокаин Недостатъчно финансиране Репресии Обществени места
Последвайте ни
Краят на горещото време? Идва рязко захлаждане с дъжд и гръмотевици

Краят на горещото време? Идва рязко захлаждане с дъжд и гръмотевици

Огромен пожар се разгоря край София

Огромен пожар се разгоря край София

31 август: Иконата, която си отиде твърде рано – смъртта на принцеса Даяна

31 август: Иконата, която си отиде твърде рано – смъртта на принцеса Даяна

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

pariteni.bg
Waze отказва да въведе една полезна нова функция

Waze отказва да въведе една полезна нова функция

carmarket.bg
Огромен пожар се разгоря край София
Ексклузивно

Огромен пожар се разгоря край София

Преди 10 часа
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Ексклузивно

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Преди 8 часа
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Ексклузивно

Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

Преди 21 часа
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Ексклузивно

Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Преди 9 часа

Виц на деня

– Мило, сега като сме женени, ще започнеш ли да слушаш какво казвам? – Да… но не обещавам, че ще го помня!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Свят Преди 22 минути

Техеран остава непреклонен пред американските санкции, атаките срещу ядрените му обекти или механизма "snapback"

Археолози откриха най-древния старчески дом в света

Археолози откриха най-древния старчески дом в света

Любопитно Преди 23 минути

По време на разкопки в Националния парк Хипос археолози се натъкнаха на мозайка на 1600 години с надпис: „Мир на старейшините“

Силна буря удари Кюстендил

Силна буря удари Кюстендил

България Преди 10 часа

Има пожари в землищата на селата Ябълково, Коняво и Горно Уйно

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

България Преди 11 часа

Друг пожар избухна в най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България

<p>Андрий Парубий е бил в руски списък за ликвидация</p>

Зеленски заяви, че убийството на Парубий е било внимателно планирано

Свят Преди 11 часа

Той координирал действията на украинската армия в Донбас

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

България Преди 14 часа

Според съда има опасност от извършване на ново престъпление.

Голям пожар гори до село Бодрово

Голям пожар гори до село Бодрово

България Преди 14 часа

На място има няколко пожарни автомобила

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Свят Преди 14 часа

Официално руският президент отрича да има нещо общо с имота

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Свят Преди 15 часа

Мерц: Путин вече не спазва никакви международни споразумения

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Свят Преди 15 часа

Израел продължава да следва плана си да поеме пълен контрол над цялата ивица Газа

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Свят Преди 16 часа

С успеха българите взеха реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

България Преди 16 часа

Държавният глава коментира темите по време на откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Свят Преди 16 часа

Предстои Ким да посети Китай, където ще присъства на парад заедно с руския президент Путин

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Свят Преди 17 часа

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия

<p>Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода</p>

Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода

България Преди 17 часа

Днес Българската православна църква чества празника за пренасяне на мощите на св. Александър Невски

<p>Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий</p>

Зеленски: Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

Свят Преди 17 часа

За момента не се съобщават повече подробности

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 31 август, неделя

Edna.bg

Пица с пушена сьомга

Edna.bg

Бойко Величков: Стартът е отвратителен, далеч сме от стандарта

Gong.bg

Наполи постигна драматична победа над Каляри в последната секунда

Gong.bg

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен идва на посещение в България

Nova.bg

Тръмп ще нареди удостоверяване самоличността на всеки, гласуващ на избори в САЩ

Nova.bg