Срещу ракетите: „Батальонът за доброто“, който спасява хиляди съсипани съдби в Украйна

Р усия продължава да удря цивилни цели в Украйна - хора губят живота си, а други остават без дом. Доброволците от "Добробат" са помогнали на хиляди подобни семейства, съобщава Deutsche Welle.

От началото на войната в Украйна руските ракети и дронове удрят и жилищни сгради. Това води до цивилни жертви, а много хора губят домовете си.

Един кратер в жилищен квартал в Киев с широчина от поне десет метра е символ на тези атаки. Там, където днес е разположен той, е паднала ракета, а ударната вълна е разрушила една от близките къщи, разказва АРД. Семейството, което я е обитавало, е оцеляло, но от къщата не е останало почти нищо.

Разчистване след руските атаки

"Тъй като семейството в момента няма пари, ще помогнем ние за разчиствателните работи", разказва Васил. Той е член на "Добробат" или "Батальон за доброто" - доброволческа организация, която помага за разчистването на разрушените сгради след руските атаки.

"Слава на "Добробат", казва присъединилият се към акцията Микола. Той е на 70, бивш инженер е и също иска да помогне. Съдействие на семейството са дошли да окажат и други доброволци. Те носят работно облекло и светлоотразителни жилетки, необходимите инструменти са осигурени от Васил.

Всичко изглежда донякъде некоординирано, споделя впечатленията си кореспондентът на АРД. Някои разчистват парчета от зидарията, други вадят счупената пералня от развалините. Пълно е и с лични вещи - ноти, дрехи, учебник по английски, обувки.

Микола е покъртен. "Хората тук са претърпели голяма загуба. Те са събирали тези неща в продължение на години, а сега всичко е съсипано. Те нямат къде да живеят, което е голямо страдание за тях." Той идва, защото иска да им помогне, а и така се поддържа във форма, споделя още мъжът пред германската обществена медия.

"Всеки помага с каквото може"

66-годишната Мария също участва в "Добробат", тя е бивша медицинска сестра. Много е покрусена от разрушенията в Киев и в цялата страна. Жената споделя пред АРД, че се чувства зле. "Затова взех решение да се включа в дейността на доброволците, за да помогна по някакъв начин." Тя изтъква още: "Нашите момчета рискуват живота си в армията, затова ние сме длъжни да помагаме - всеки както може."

Двама от доброволците са от САЩ, пише германската обществена медия. Единият - Джейсън - реже останките от стената с верижен трион. Той казва, че вече многократно е бил в Украйна да помага. За целта работодателят му го освобождава за по няколко месеца веднъж в годината.

Колкото и странно да звучи, още като дете майка ми предупреждава, че Русия ще нападне. Тогава живеехме в Пенсилвания и руснаците така и не дойдоха. Но впоследствие Джейсън решил да отиде там, където Русия напада, за да може да помогне.

Те са помогнали на хиляди семейства

"Добробат" съществува от 2022 година, организацията е създадена непосредствено след нахлуването на Русия в Украйна. Регионални групи има в цялата страна, които вече са помогнали на над 10 000 семейства, споделят от организациите. В повечето случаи помагат при разчистването или допринасят за това къщите отново да стават за живеене - най-малкото временно.

Йева, която е на 19 години и чиято къща също е била разрушена, е много благодарна на хората от "Добробат" за тяхното съдействие. "Щеше да бъде много трудно и скъпо да се справим сами. Пък и не виждам кога бихме намерили време, тъй като майка ми работи, а баща ми е на фронта", казва тя.