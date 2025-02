Изтребители ескортираха пътнически самолет след "бомбена заплаха"

П олет на American Airlines от Ню Йорк за Ню Делхи е отклонен по средата на полета поради „бомбена заплаха“.

Полет 292 се приземи на римското летище „Леонардо да Винчи“ „поради възможен проблем със сигурността“, се казва в изявление на авиокомпанията в неделя, като по-късно се добавя, че заплахата „е била определена като неправдоподобна“.

Авиокомпанията не поясни какъв е бил проблемът със сигурността, но източник, запознат със ситуацията, заяви пред NBC News, че става въпрос за бомбена заплаха, изпратена по имейл.

Федералната авиационна администрация заяви, че екипажът е съобщил за проблема със сигурността.

„Безопасността и сигурността са наши основни приоритети и се извиняваме на нашите клиенти за причиненото неудобство“, се казва в изявление на авиокомпанията.

Около 14:00 ч. местно време полетът е поискал пренасочване към летище „Леонардо да Винчи“ в Рим, съобщи Роберто Рао, говорител на летището.

„Веднага се съгласихме и организирахме безопасно кацане“, каза Рао пред NBC News.

„Не знаем какви са били опасенията за сигурността, но според мен те са били достатъчно сериозни, за да отклонят самолета, но не и спешни, защото получихме сигнала, когато самолетът беше над Каспийско море, на три часа полет от Рим.“

След като навлязъл в италианското въздушно пространство, самолетът бил ескортиран от два изтребителя на италианските военновъздушни сили и се приземил в Рим около 17,30 ч. местно време.

"Какво се случва тук?"

Нирадж Чопра, един от 199-те пътници на борда, разказва, че капитанът обявил, че самолетът трябва да се обърне около три часа преди да кацне в Ню Делхи поради промяна в „състоянието на сигурността“.

Чопра, който пътува до Индия, за да посети семейството си, описва настроението на борда като спокойно до момента, в който капитанът обявява, че изтребители ще ескортират самолета им до Рим.

