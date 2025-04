Смъртоносни наводнения и бури засегнаха повече от 400 000 души в Европа през 2024 г.

Р азрушителните бури и наводнения, които обхванаха Европа миналата година, засегнаха 413 000 души, съобщава доклад, който установява, че замърсяването с изкопаеми горива е принудило континента да страда през най-горещата си година в историята.

Драматични сцени на автомобили, натрупани по залети улици и мостове, откъснати от бушуващи потоци, бяха наблюдавани в цяла Европа през 2024 година, като “високи” наводнения се регистрират на 30% от европейската речна мрежа, а 12% прехвърлят прага на “тежко” наводнение, според Европейския доклад за състоянието на климата, съобщи The Guardian.

Двата най-разрушителни случая бяха наводненията, които разкъсаха Централна Европа през септември и Източна Испания през октомври, които представляват повече от 250 от 335-те смъртни случая от наводнения, регистрирани на целия континент през 2024 година. Предишни проучвания показват, че бедствията са станали по-интензивни и по-вероятни поради глобалното затопляне, което позволява на облаците да изблъскват земята с повече дъжд.

Селесте Сауло, генерален директор на Световната метеорологична организация (СМО), коментира, че “всяка допълнителна част от градуса” увеличение на температурата е от значение, но също така е необходимо обществата да се адаптират към един по-горещ свят. “Напредваме, но трябва да постигнем повече и да действаме по-бързо,” подчерта тя. “И трябва да действаме заедно.”

Докладът, публикуван във вторник от службата за изменение на климата Коперник на ЕС и СМО, констатира, че броят на дните с “силен”, “много силен” и “екстремен топлинен стрес” е вторият най-висок, откакто съществува проучването.

Югоизточна Европа преживя най-дългата си гореща вълна в историята през юли 2024 година, която изпепели повече от половината регион в продължение на 13 последователни дни, докато силните горещини в цяла Европа допринесоха за разрушителните горски пожари, повлияли на 42 000 души, според доклада. Около една четвърт от опожарената площ в Европа миналата година произлезе от опустошителните горски пожари в Португалия през септември, когато бяха изгорени около 110 000 хектара за една седмица.

