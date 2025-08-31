След борба с рака: Гордън Рамзи призовава - "ползвайте слънцезащитен крем"

Г ордън Рамзи се възстановява след операция за отстраняване на рак на кожата, пише People .

В събота, 30 август, 58-годишният готвач публикува в Instagram снимка на лицето си с превръзка, последвана от кадър на белег, като разкри, че е претърпял операция за отстраняване на базалноклетъчен карцином, вид немеланомен рак на кожата.

След операцията под ухото му е била поставена голяма превръзка, а при нейното сваляне се виждали няколко шева.

"Благодарен съм и много оценявам невероятния екип на The Skin Associates и тяхната бърза реакция при отстраняването на този карцином, благодаря ви!" написа Рамзи в публикацията.

"Моля, не забравяйте слънцезащитния крем този уикенд", добави той.

Базалноклетъчният карцином обикновено се проявява като леко прозрачна бучка на кожата и се появява най-често на слънчево изложени участъци като глава и шия, след дългосрочно излагане на ултравиолетова радиация, според Mayo Clinic.

Новината идва след като готвачът беше хоспитализиран заради велосипедна катастрофа.

През юни 2024 г. звездата разкри в Instagram публикация, че е претърпял "много сериозен инцидент" при каране на велосипед в Кънектикът, който е оставил тялото му с тежки синини.

"Добре съм и не съм счупил кости или претърпял сериозни травми, но съм покрит със синини, приличам на лилав картоф", обясни Рамзи в надписа.

"Благодарен съм на всички лекари, медицински сестри и персонал в Lawerence + Memorial Hospital в Ню Лондон, които се грижеха за мен, но най-благодарен съм на каската, която ми спаси живота", добави той.

В края на декември 2024 г. Рамзи публикува снимка в Instagram, като сподели, че синините са "зараснали". Той направи кратък клип на травмите от инцидента.