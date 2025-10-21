Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникулера в Лисабон, е бил неизправен

К абелът, който се скъса и причини смъртоносен инцидент с фуникулера в Лисабон през сепмтември, не е отговарял на техническите изисквания, гласи предварителен доклад от разследването, цитиран от ДПА.

Видът кабел, използван от 2022 г., нито е сертифициран за пътнически транспорт, нито е подходящ за този тип въжени железници, включително линията "Глория", където стана трагедията, съобщи вчера Службата за предотвратяване и разследване на въздушни и железопътни злополуки (GPIAAF).

При трагичния случай от 3 септември загинаха 16 и бяха ранени 21 души, някои от тях - тежко.

Фуникулерът има два вагона, свързани с въже, и се изкачва и спуска по стръмните улици на португалската столица. В деня на инцидента единият вагон се спускал по стръмната улица "Калсада да Глория", когато дерайлирал на завой и се блъснал в железни стълбове и сграда.

Окончателният доклад за причините за случилото се очаква в рамките на година.

Историческият фуникулер "Елевадор да Глория" е една от най-популярните туристически атракции в Лисабон, но местните жители също го използват редовно. Построена в Германия през 19-и век, въжената железница превозва около 3 милиона пътници всяка година.

До миналия месец не е имало такива инциденти с нито един от трите фуникулера в Лисабон.