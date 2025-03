Скандалът с Майк Джефрис: 40 мъже обвиняват бившия CEO на Abercrombie & Fitch в сексуално насилие

П овече от 40 мъже обвиниха бившия главен изпълнителен директор на Abercrombie & Fitch (A&F) в изнасилване, сексуално насилие или в дрогиране, съобщиха адвокати пред BBC.

Майк Джефрис, който беше обвинен в сексуален трафик през октомври, е изправен пред множество граждански дела, в които се твърди, че е нападал мъже, маскирайки своите действия като възможност за работа като модел с модната марка.

Последните искове обхващат периода от 1990-те години, когато Джефрис за първи път започва работа в A&F. Предполагаемите жертви вече включват както служители на компанията, така и бивши модели, заявиха адвокатите.

Джефрис е категоричен в отричането на всички обвинения, които са били отправени към него в миналото.

Марката A&F също е съдена за небрежност в съдебни дела, които твърдят, че съзнателно е улеснило "отвратителните сексуални престъпления" на Джефрис и неговия британски партньор, Матю Смит.

Компанията – която притежава и марката Hollister – не отговори на искания за коментар, но преди това заяви, че е "ужасена и отвратена" от предполагаемото поведение на Джефрис.

