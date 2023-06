Шефът на моргата в Харвард е обвинен в търговия с препарирани части от човешки тела

С едрик Лодж, управител на моргата в Харвардския медицински институт, е обвинен в продажба на крадени части от човешки тела.

Според федерален обвинителен акт от Пенсилвания 55-годишният Лодж е откраднал препарирани части от човешки трупове, занесъл ги е в дома си в Гофстаун, Ню Хемпшир, и след това ги е продал онлайн.

Обвиняемите

63-годишната съпруга на Лодж Денис и двама предполагаеми купувачи - 44-годишната Катрина Маклийн от Салем и 46-годишният Джошуа Тейлър от Уест Лоун, Пенсилвания, също са част от обвинителния акт, публикуван в сряда. Двамата Лодж се явиха във федералния съд в Конкорд, Ню Хемпшир, в сряда следобед.

Седрик Лодж запазва пълно мълчание пред медиите, когато напуска сградата на съда в сряда.

NEW: Cedric Lodge said nothing to reporters as he walked out of federal court in NH after his initial appearance. He is accused of stealing body parts from the morgue at Harvard Medical School and selling them. He has to appear next in Pennsylvania — date TBD. #WBZ pic.twitter.com/FUreUicgS1 — Kristina Rex (@KristinaRex) June 14, 2023

В сряда следобед Маклийн се яви във федералния съд в Бостън, където беше обвинена в транспортиране на крадени стоки в рамките на държавата и извън нея. Максималната присъда за това е 10 години, но съдията я освободи, тъй като става въпрос за ненасилствено престъпление, но в някакъв момент тя ще трябва да се яви в съда в Пенсилвания. Маклийн изтрила сълзите си, когато й казали, че може да се прибере у дома. Тя също запазва пълно мълчание, докато напуска съда, а адвокатът ѝ също отказва коментар.

В рамките на разследването са повдигнати обвинения и на още двама души - 52-годишния Матю Лампи от Източен Бетел, Минесота, и 41-годишния Джереми Паули от Блумсбърг, Пенсилвания. По-рано беше повдигнато обвинение на седмо лице - Кендис Чапман Скот от Литъл Рок, Арканзас. Тя е обвинена в кражба и продажба на части от тела от морга и крематориум.

Маклийн е собственик на магазин в Пийбоди, наречен "Kat's Creepy Creations". През март ФБР претърси магазина и дома на Маклейн в Салем, Масачузетс. По това време Маклейн не е коментирала нищо пред телевизия WBZ.

#BREAKING: Today, #FBI Boston special agents arrested Cedric Lodge, who managed the @harvardmed morgue, Denise Lodge, of Goffstown, NH, & Katrina Maclean, of Salem, MA, for allegedly trafficking stolen human remains. Learn more @FBIPhiladelphia @MDPAnews: https://t.co/5XBjaOS6x5 — FBI Boston (@FBIBoston) June 14, 2023

"Трябваше да имат заповед за обиск и да разполагат с информация, която да им даде основание да смятат, че се извършва тази дейност", казва бившият агент на ФБР Дженифър Кофиндафър пред WBZ.

"Така че, очевидно, те ще търсят конкретно част от тяло, човешки останки."

Прокурорите твърдят, че тя, Тейлър и Лоджис са взели човешки останки от моргата и са ги занесли в Ню Хемпшир и Пенсилвания, където живее Тейлър, от 2018 г. до март тази година.

Откраднати "глави, мозъци..."

Според наказателното обвинение целта на заговора е била "да се извлече печалба от междущатското транспортиране, закупуване и продажба на откраднати човешки останки".

Прокурорите твърдят, че Седрик Лодж е откраднал "глави, мозъци, кожа, кости и други човешки останки, без знанието или разрешението на HMS, и е изнесъл тези останки от моргата в Масачузетс и ги е транспортирал до жилището си в Ню Хемпшир".

Твърди се, че Лодж и съпругата му са продавали откраднатите части от тела на Маклейн, Тейлър и други "и понякога са изпращали тези останки чрез пощенската служба на САЩ до Пенсилвания и други места".

Cedric Lodge, 55, among five suspects indicted for allegedly stealing and selling body parts donated to Harvard Medical School https://t.co/izFglegIc3 pic.twitter.com/zNBnVs4jtY — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 15, 2023

Понякога Лодж пускал Маклийн, Тейлър и други в моргата, за да изберат какви части от тела да купят - твърдят прокурорите.

Маклийн е обвинена и в продажбата на човешки останки и съхраняването им в магазина си в Пийбоди.

В един от случаите прокурорите твърдят, че през октомври 2020 г. Маклейн "се е съгласила да закупи две препарирани лица за 600 долара" от Седрик Лодж.

В друг случай разследващите твърдят, че в средата на 2021 г. Маклейн изпратила човешка кожа на Паули в Пенсилвания и "ангажирала услугите му да изпече кожата, за да създаде кожа".

Тейлър твърди, че е изпратил повече от 37 000 долара на Денис Лодж, за да плати за части от тела, откраднати от моргата от съпруга ѝ, според наказателното обвинение.

"Някои престъпления не се поддават на разбиране", заяви в изявление прокурорът на САЩ за Пенсилвания Джерард Карам. "Кражбата и трафикът на човешки останки удрят по самата същност на това, което ни прави хора. Особено ужасяващо е, че толкова много от жертвите тук доброволно са позволили останките им да бъдат използвани за обучение на медицински специалисти и в интерес на науката и лечението. Ужасяващо е те и техните семейства да бъдат използвани в името на печалбата. С тези обвинения се стремим да осигурим известна степен на справедливост за всички тези жертви."

Denise Lodge, 43, of Goffstown was silent as she left the federal courthouse in Concord. Her husband, Cedric Lodge, 55, is accused of stealing body parts from the Harvard Medical School morgue. They’re charged in a connection with an alleged conspiracy to sell the remains. pic.twitter.com/UOzzQuVooG — Steven Porter (@reporterporter) June 14, 2023

Отговор на Харвард

Медицинското училище в Харвард нарече обвиненията "морално осъдителни".

"Ужасени сме да научим, че нещо толкова обезпокоително може да се случи в нашия кампус - общност, посветена на лечението и служенето на другите", се казва в изявление на декана на Медицинския факултет Джордж Дейли и декана по медицинско образование Едуард Хундерт.

"Съобщените инциденти са предателство към HMS и най-вече към всеки един от хората, които алтруистично са избрали да завещаят телата си на HMS чрез Програмата за анатомични подаръци, за да подпомогнат медицинското образование и изследвания."