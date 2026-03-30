Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

30 март 2026, 20:50
Източник: БГНЕС

Б ългария подготвя пакет от хуманитарна помощ, включващ енергийно оборудване за възстановяване на украинските електроцентрали.

Това съобщи първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал в Телеграм.

Шмигал участва в междуправителствени украинско-български консултации, както и проведе лична среща с министъра на енергетиката на България Трайчо Трайков.

По време на разговорите министрите обсъдиха задълбочаването на сътрудничеството между Украйна и България в енергийния сектор.

„Благодарни сме на България за подготовката на хуманитарен пакет с енергийно оборудване за ремонта на украинските електроцентрали. Това е важна подкрепа в подготовката за следващия отоплителен сезон“, подчерта Шмигал.

Страните отбелязаха и напредък по развитието на проекта „Вертикален газов коридор“. По думите на Шмигал разширяването му през територията на България ще осигури на Украйна достъп до допълнителни количества природен газ от Средиземноморието, както и нови възможности за сътрудничество с европейски партньори и използване на украинските подземни газови хранилища.

Украинският вицепремиер изрази благодарност и за подкрепата за възстановяване на доставките на газ по Трансбалканския маршрут в реверсивен режим – конкретни решения, които укрепват енергийната устойчивост на страната.

Сред бъдещите перспективи се открояват сътрудничество с „Нафтогаз“ в областта на нефтопреработката в българска рафинерия, както и обмен на опит в ядрената енергетика.

Шмигал отбеляза, че Украйна вече има успешен опит в сътрудничеството с „Уестигхаус“ за поетапно отказване от руското ядрено гориво и е готова да сподели този опит със своите партньори.

„Благодарим на България за подкрепата и конструктивното партньорство. Ценим съвместната работа и готовността да вървим напред заедно“, заключи той.

До края на 2026 г. Украйна и България планират да изградят енергиен коридор, който може да служи като алтернатива при евентуално ограничаване на енергийните доставки от някои европейски държави. Чрез него Украйна ще може да получава около 10 милиарда кубически метра природен газ.

Българо-украински отношения Енергийно сътрудничество
Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Асоциацията за граждански права в Израел подаде петиция до Върховния съд на страната, изисквайки отмяна на закона

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Нападателят е бил задържан след стрелбата

,

Любопитно Преди 4 часа

Отвъд стряскащия им вид, „reborn“ бебетата се превръщат в глобална индустрия за 630 милиона долара, помагайки при деменция, загуба и психични травми

Историята зад тайните вокали на Памела Андерсън в „Loverboy“ на Марая Кери

Памела Андерсън е тайната беквокалистка в хита „Loverboy“ на Марая Кери от 2001 г. Песента бележи труден период за певицата заради скандал със семпъл, използван от Джей Ло, и намесата на бившия ѝ съпруг Томи Мотола, но днес Марая я обожава

Момиче на 4 години почина в болница в Добрич

Родителите обвиняват лекари

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

Според партията Иван Анчев трябвало да напусне управлението на НПО до 19 март

Спортният министър смени ръководството на Тотализатора

След вписването на новите членове на управителните органи, всички дължими плащания следва да бъдат извършени своевременно и в пълно съответствие със законовите изисквания

Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

Регулираната цена на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

Днес се провежда световната купа по художествена гимнастика в София

Франция поряза амбициите на Северна Македония за промяна на договорите

Европейският компромис е европейски документ, а не двустранен македоно-български документ

Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

От риалити шоу до историята на Оскарите: ирландката Джеси Бъкли покори критиците и Холивуд с феноменалната си роля в „Хамнет“, доказвайки, че истинският талант няма граници

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Багаи: Подложени сме на военна агресия

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

Съдът наложи да бъде изготвена нова експертиза

„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

Ванеса Тръмп постави ултиматум на Тайгър Уудс да се вземе в ръце след новия му шокиращ арест за шофиране във Флорида. Голфърът е съкрушен и засрамен, а половинката му отказва официален коментар

Украинският натиск кара Русия да се огъва - не трябва да се отстъпва на Путин сега

Украински атаки с дронове срещу балтийското пристанище Приморск доведоха до спиране на приблизително 40% от руския износ на петрол

Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен“ режим в Иран

„Голям напредък“ или „пълно заличаване“: Доналд Тръмп обяви, че преговаря с нови лидери в Иран, но постави краен срок за отваряне на Ормузкия проток. Научете защо Вашингтон досега е щадил ключовия остров Харк и какво ще се случи, ако сделката пропадне

