Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Б ългария подготвя пакет от хуманитарна помощ, включващ енергийно оборудване за възстановяване на украинските електроцентрали.

Това съобщи първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал в Телеграм.

Шмигал участва в междуправителствени украинско-български консултации, както и проведе лична среща с министъра на енергетиката на България Трайчо Трайков.

По време на разговорите министрите обсъдиха задълбочаването на сътрудничеството между Украйна и България в енергийния сектор.

„Благодарни сме на България за подготовката на хуманитарен пакет с енергийно оборудване за ремонта на украинските електроцентрали. Това е важна подкрепа в подготовката за следващия отоплителен сезон“, подчерта Шмигал.

Страните отбелязаха и напредък по развитието на проекта „Вертикален газов коридор“. По думите на Шмигал разширяването му през територията на България ще осигури на Украйна достъп до допълнителни количества природен газ от Средиземноморието, както и нови възможности за сътрудничество с европейски партньори и използване на украинските подземни газови хранилища.

Украинският вицепремиер изрази благодарност и за подкрепата за възстановяване на доставките на газ по Трансбалканския маршрут в реверсивен режим – конкретни решения, които укрепват енергийната устойчивост на страната.

Сред бъдещите перспективи се открояват сътрудничество с „Нафтогаз“ в областта на нефтопреработката в българска рафинерия, както и обмен на опит в ядрената енергетика.

Шмигал отбеляза, че Украйна вече има успешен опит в сътрудничеството с „Уестигхаус“ за поетапно отказване от руското ядрено гориво и е готова да сподели този опит със своите партньори.

„Благодарим на България за подкрепата и конструктивното партньорство. Ценим съвместната работа и готовността да вървим напред заедно“, заключи той.

До края на 2026 г. Украйна и България планират да изградят енергиен коридор, който може да служи като алтернатива при евентуално ограничаване на енергийните доставки от някои европейски държави. Чрез него Украйна ще може да получава около 10 милиарда кубически метра природен газ.