Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Японският премиер заяви, че е "възмутен" от скорошни коментари на израелски официални лица

24 септември 2025, 09:55
Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина
Източник: iStock photos/Getty images

"Признаването на Държавата Палестина от страна на Токио е само въпрос на време". Това заяви японският премиер Шигеру Ишиба пред Общото събрание на ООН.

Той заяви, че е "възмутен" от скорошни коментари на израелски официални лица, предаде АФП.

Близо 80% от страните-членки на ООН признават Държавата Палестина, като поредица от държави, включително Великобритания, Канада и Франция, добавиха имената си тази седмица след почти две години война в Газа.

"Чувствам се силно възмутен от изказванията на високопоставени представители на израелското правителство, които изглежда категорично отхвърлят самата идея за изграждане на палестинска държава. За нашата страна въпросът не е дали да признаем палестинска държава, а кога. Продължаващите едностранни действия на правителството на Израел никога не могат да бъдат приети," каза Ишиба.

"Трябва да заявя ясно, че ако бъдат предприети допълнителни действия, които възпрепятстват реализирането на решение за две държави, Япония ще бъде принудена да предприеме нови мерки в отговор", подчерта министър-председателят.

Ишиба отбеляза, че "терорът, причинен от палестинската групировка Хамас, и разрушенията в Газа, които наблюдаваме днес, са оставили мнозина дълбоко натъжени".

"Най-важното е, че Палестина трябва да може да съществува по устойчив начин, живеейки редом с Израел в мир. Докато каним Палестина да поеме ролята си на отговорен член на международната общност, палестинската страна трябва да установи система на управление, която гарантира отчетност", добави той.

Източник: БГНЕС    
Япония Ишиба Палестина ООН
