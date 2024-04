"Обучават ни да действаме": Полицаи скочиха в замръзнало езеро, за да спасят тийнейджър

П олицаите в Такома, Вашингтон, са възхвалявани като герои, след като скочили в замръзнало езеро, за да спасят давеща се тийнейджърка.

На кадри от стационарни камери, публикувани от полицейското управление на Такома във Facebook във вторник, 9 април, се вижда как полицаите спринтират през паркова зона, преди да скочат в ледените води на езерото Уапато. Те успяват да извадят непълнолетното момиче от водата, докато на заден план се чува плач на жена.

В прессъобщение, споделено и в социалните медии, полицията на САЩ съобщава, че служителите са се "втурнали" към мястото на инцидента в 14:11 ч. местно време в понеделник, 9 април, след като са получили обаждане за дете, което се опитва да се задържи на повърхността в езерото Уапато.

