Свят

САЩ увеличават на 50 милиона долара наградата за венецуелския президент Мадуро

Той е обвинен в трафик на наркотици

8 август 2025, 07:28
САЩ увеличават на 50 милиона долара наградата за венецуелския президент Мадуро

С ъединените щати удвоиха на 50 милиона долара наградата си за венецуелския президент Николас Мадуро, който е обвинен в трафик на наркотици, на 50 милиона долара. Каракас определи това действие като „жалко“ и „абсурдно“. 

Вашингтон, който не признава последните две изборни победи на Мадуро, обвинява лидера на южноамериканската страна, че ръководи банда за трафик на кокаин. „Днес Министерството на правосъдието и Държавният департамент обявяват историческа награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Николас Мадуро“, каза главният прокурор Пам Бонди във видеоклип в социалните медии. „Той е един от най-големите наркотрафиканти в света и заплаха за националната ни сигурност.“ Предишната награда беше определена през януари на 25 милиона долара. 

Венецуелският външен министър Иван Гил заяви, че „жалката“ награда за Бонди е „най-абсурдната димна завеса, която някога сме виждали“. „Достойнството на нашата родина не е за продан. Ние отхвърляме тази груба политическа пропагандна операция“, каза Гил в Telegram. 

През 2020 г., по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп, Мадуро и други високопоставени венецуелски служители бяха обвинени във федералния съд в Ню Йорк по няколко обвинения, включително участие в заговор за „наркотероризъм“. 

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж "Аркутино"

Израел одобри рискован план за пълен военен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Израел одобри рискован план за пълен военен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Новото изкушение на Bugatti идва с W16 ДВГ без ток и с 1600 „коня“

Новото изкушение на Bugatti идва с W16 ДВГ без ток и с 1600 „коня“

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 23 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 23 часа

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

България Преди 13 минути

Тя се слага като задължителен компонент в горивото заради европейска директива

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

България Преди 32 минути

В Осигурителния институт усилено се готвят за въвеждането на единната европейска валута

.

7-годишно момче създаде проста игра с карти и се превърна в милионер

Любопитно Преди 1 час

Алекс Бътлър изобретил изключително успешна игра с карти, наречена „Тако срещу Бурито“

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

България Преди 1 час

Пламна и Шуменското плато

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Свят Преди 1 час

Швейцарската президентка Карин Келер-Зутер така и не успя да договори по-добри търговски условия за страната си

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

България Преди 1 час

На 8 август Църквата почита трима светци, вижте кои са те:

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Технологии Преди 2 часа

OpenAI описва новия алгоритъм като най-важната стъпка досега

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Свят Преди 8 часа

Капитан на товарен кораб е задържан от турските власти

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

България Преди 9 часа

Съдебният състав посочи, че са налице абсолютните основания за отказ за предаването на лицето, тъй като в Русия не са гарантирани правата му

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

България Преди 9 часа

Две години чакам присъда, заяви младата жена

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Свят Преди 10 часа

Тази трагедия дълбоко разтревожи туристите и жителите на популярния курорт

Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско

Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско

България Преди 10 часа

Пламъците вече навлизат в горски терен

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Свят Преди 11 часа

Нетаняху: Имаме намерение да го направим

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Свят Преди 11 часа

Камбоджанският премиер Хун Манет е изпратил официално писмо с номинацията до Норвежкия Нобелов комитет

Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA

Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA

България Преди 12 часа

Салич: Това всъщност е голяма измама, която е навредила или може да навреди на хората, така че апелирам: "Не купувайте!"

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Свят Преди 12 часа

Съветник на украинския президент Володимир Зеленски изрази съмнения в информацията

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Честит имен ден на тези красиви имена!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 8 август, петък

Edna.bg

Най-красивата футболистка в света напуска Ювентус след само един сезон

Gong.bg

Марсилия готви оферта за марокански национал от Байер Леверкузен

Gong.bg

Дебора Михайлова: Пускането Георги за 10 000 лева е подигравка и съучастие

Nova.bg

Зов за помощ: Майка на две деца се нуждае от спешна операция

Nova.bg