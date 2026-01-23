САЩ се подготвя за потенциално катастрофална ледена буря

М илиони американци от Ню Мексико до Сверна и Южна Каролина се подготвят за потенциално катастрофална ледена буря, която може да събори дървета и електропроводи и да прекъсне електроснабдяването за дни, а във Вашингтон, Филаделфия, Ню Йорк и Бостън може да падне толкова сняг, че да направи пътуването много трудно или почти невъзможно, сочат прогнозите, предаде Асошиейтед прес.
Около 160 милиона души – почти половината от населението на САЩ – са обект на различни наблюдения, предупреждения и други сигнали, свързани със зимната буря, обяви Националната метеорологична служба вчера следобед. Сигнали бяха отправени от Аризона и Монтана на запад до Севарна и Южна Каролина и Мейн на изток.
A massive ice storm stretching for 1,800 miles in over a dozen states threatens to halt travel and cut power to a million utility customers. https://t.co/1KmgEuYDjd pic.twitter.com/q4o5ohj3xs— AccuWeather (@accuweather) January 22, 2026
Бурята, която се очаква да започне днес и да продължи през уикенда, се прогнозира да донесе обилен сняг и всички видове зимни валежи, включително леден дъжд и сняг. Атмосферна река от влага може да се образува до уикенда, носейки валежи в Тексас и други щати по крайбрежието на Мексиканския залив и продължавайки през Джорджия, Северна и Южна Каролина, преди да се насочи на североизток, прогнозират синоптиците.
Winter storm warnings from New Mexico to PA.., and likely New England by tonight. The dark purple is ICE.., the South will get hit hard and ice warnings are no joke. Up here, 1.5’ looks to be a lock. #snowstorm #wintergauntlet pic.twitter.com/UlmnXq0rFo— Janna Brown ⚡️ (@MetJannaBrown) January 23, 2026
"Снежната покривка може да достигне 30 сантиметра или повече в големите градове по магистрала I-95 от Вашингтон до Бостън“, заявиха синоптиците от метеорологичната служба на Източното крайбрежие, които са все по-уверени, че бурята ще засегне тези големи градове.
Във Вашингтон, окръг Колумбия, "комбинацията от обилен сняг и лед, съчетана с продължителни много ниски температури, представлява уникален и значителен риск за живота и имуществото на практика в целия регион", предупредиха синоптиците.