САЩ се обръща срещу "робството" на ваксините, Флорида води войната

В ърховните лидери на Флорида се зарекоха да отменят всички свои мандати за ваксини, включително тези, които изискват децата да бъдат ваксинирани срещу болести като полиомиелит и морбили, за да посещават държавни училища. Oтказът да се спазят тези мандати може да доведе до ограничен достъп до държавни училища или отказ от услуги.

Всички 50 щата и Вашингтон, окръг Колумбия, изискват определени ваксини за учениците, за да посещават училище. Много щати съгласуват изискванията си за ваксини с препоръките на Консултативния комитет по имунизационните практики на Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

Планът е насочен към ваксини като тези за хепатит B, варицела, грип Hib и пневмококови заболявания и е част от засилващия се дискурс относно ваксините, подкрепян от фигури като Робърт Ф. Кенеди-младши, министър на здравеопазването в САЩ.

САЩ срещу "робството" на ваксините

🔥BREAKING:Florida Surgeon General Joseph Ladapo, in a bombshell announcement, states that all vaccine mandates in Florida will end. Another win huge🔥



The Florida Department of Health in partnership with the governor is going to be working to end all vaccine mandates in Florida pic.twitter.com/fmdTzxQqg8 — Dave Gahary (@DaveGahary) September 18, 2025

В световен мащаб мандатите за ваксини варират значително по обхват и изпълнение. Над 100 държави имат някаква форма на национален мандат за ваксини. Към 2024 г. 13 европейски държави имат поне една задължителна детска ваксинация, като Франция, Унгария и Латвия изискват всички ваксини с изключение на една. За разлика от тях, 17 европейски държави нямат задължителни ваксинации, разчитайки само на препоръки.

От едрата шарка до COVID-19: Странната история на антиваксиналното движение

Във Великобритания ваксините, предлагани чрез националната програма за имунизация, не са задължителни, според правителствени данни.

Висши служители на щата Флорида, включително главният хирург на щата Джоузеф Ладапо, искат да премахнат държавните мандати за ваксини, предаде The Guardian.

В своя реч в началото на септември Ладапо сравни задължителните ваксини с "робство".

Ладапо, избран лично за ролята от Рон ДеСантис, републиканския губернатор на Флорида, е дългогодишен скептик относно ползата от ваксините и преди това е бил обвиняван в разпространяване на “научни глупости” от защитници на общественото здраве.

В съобщението си на пресконференция в Тампа, организирана от ДеСантис, Ладапо каза, че всяко изискване за държавна ваксина ще бъде отменено и че очаква този ход да получи благословията “на Господ”.

“Всяка от тях (ваксините) греши и капе от презрение и робство", каза Ладапо.

“Хората имат право сами да вземат решения. Кой съм аз, като правителство или който и да е друг, за да ви кажа какво трябва да поставите в тялото си? Тялото ни е дар от Бога. Това, което влагате в тялото си, се дължи на връзката ви с тялото и вашия Бог.”

Ладапо каза, че нарастващият скептицизъм към ваксините е “отражение на Божията светлина срещу мрака на тиранията и потисничеството”.

Рутинните ваксинации в детска възраст са предотвратили около 508 милиона случая на заболяване, 32 милиона хоспитализации и 1,13 милиона смъртни случая сред деца, родени в САЩ между 1994 и 2023 г, според доклад на Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC), публикуван 2024 г.

Изчислено е, че програмата за ваксини на национално ниво е довела до преки спестявания от $540 милиарда и обществени спестявания от $2,7 трилиона.

Големият натиск на Ладапо и отговорът на Тръмп

Florida plans to become first state to eliminate all childhood vaccine mandates pic.twitter.com/f07N5RX33p — The Associated Press (@AP) September 3, 2025

Ходовете, направени във Флорида, щат, който е предоставил множество кадри на администрацията на Тръмп и много политически идеи, имат значение в национален мащаб. Обявлението на Ладапо е един от най-смелите ходове на който и да е щат за оттегляне на изискванията за ваксини и може да бъде ранен индикатор за въздействието на политическите идеи на Кенеди и MAHA.

Доналд Тръмп осъди едикта на Ладапо като “твърда позиция” по-малко от 48 часа след като го издаде.

“Имате ваксини, които работят. Те просто чисто и просто работят. Те изобщо не са противоречиви", каза президентът.

“Мисля, че тези ваксини трябва да се използват, в противен случай някои хора ще се разболеят и застрашават други хора. Мисля, че хората трябва да го приемат.”

Наблюденията на Тръмп дойдоха заедно с яростната реакция на медицински експерти и политически опоненти към големия план на генералния хирург Флорида да стане първият щат, който не изисква ваксинации за деца в училищна възраст. След четири дни мълчание за това как ще бъде постигната всеобхватната цел на Ладапо бъде постигната здравният отдел излезе с изявление, в което се казва, че предлага промяна на правилата “за премахване на изискванията за детски имунизации ... които не са необходими за влизане в училище ” като хепатит B, варицела (варицела) и грип.

Гей жаби, ваксини и сурово мляко: Тръмп избра Кенеди-младши за здравен министър

Изискванията за ваксини за полиомиелит, дифтерия, морбили, магарешка кашлица, паротит и тетанус, се казва в него, “остават в сила, освен ако не бъдат актуализирани чрез законодателство”, и “всички ваксини ще останат достъпни за семействата във Флорида”.

Скот Ривкис, експерт по инфекциозни болести в университета Браун и бивш генерален хирург на Флорида под ръководството на ДеСантис, каза пред Guardian, че изглежда Ладапо е в отстъпление.

“Обществеността подкрепя изключително много децата да бъдат ваксинирани. Те не искат децата им да се разболеят, дори президентът Тръмп и сенатор Скот казаха неща, които противоречат [на позицията на Флорида], така че сега те казват, ‘Добре, това, което ще направим, е да премахнем ваксините които не са там по закон. Ще направим каквото можем’, каза той.

“Той някак се връща назад. Но ще има последствия за децата във Флорида, ако се отървете от ваксините срещу варицела, ако се отървете от хепатит и стрептококи. Това са ефективни ваксини, които имат отличен профил на безопасност. Няма научна обосновка за това.”

Ривкис посочи вече намаляващите нива на ваксинации в детска възраст във Флорида, спад от 10% за десетилетие според собствените данни на здравния отдел, и каза, че очаква допълнителен спад.

“Чувате хора като Робърт Ф.Кенди-младши, секретар по здравеопазването и човешките услуги, да дискредитират ваксините."

Бъдещето на задължителните ваксини за деца във Флорида е неясно, и поставя под въпрос националните регулации за имунизиране. А дебатът се разгорещява в момент, в който една опасна болест се развихри в САЩ.

Морбилите се завръщат

В САЩ широко разпространената ваксинация спря продължаващото разпространение на морбили преди повече от 20 години, което е голямо постижение за общественото здраве. Преди да бъде разработена ефективна ваксина през 60-те години на миналия век, почти всяко дете в САЩ се разболяваше от морбили. Усложнения като пневмония, свързана с морбили, или загуба на слуха бяха често срещани, а 400 до 500 души умираха всяка година, предаде Harvard Medical School.

Въпреки че за момента няма дискусии да се премахне ваксинацията за морбили, спорът между високопоставени политически лица за ползата от имунизация несъмнено ще повлияе на мнението на обществото и потенциално ще доведе до по-голям брой неваксинирани деца.

През тази година има около 1431 потвърдени случая в 41 щата, предимно сред деца. Това е най-големият брой случаи за една година от 2000 г. насам, когато болестта беше обявена за елиминирана в САЩ. Най-голямото огнище е в западен Тексас, където 99 души са хоспитализирани и две неваксинирани деца на училищна възраст наскоро починаха, което са първите смъртни случаи от морбили в САЩ от 2015 г. насам. Служители в Ню Мексико също съобщиха за смъртен случай, свързан с морбили.

Огнищата на морбили са силно предотвратими. Смята се, че когато 95% от хората в една общност са ваксинирани, както тези лица, така и другите в общността са защитени срещу морбили.

Но на национално ниво процентите на ваксинация срещу морбили сред децата на училищна възраст паднаха от 95% през 2019 г. на 92% през 2023 г. В рамките на Тексас процентите на ваксинация в детските градини паднаха под 95% в около половината от всички окръзи на щата. В общността в центъра на огнището в западен Тексас отчетеният процент е 82%. Намаляващите нива на ваксинация са често срещани и в други части на САЩ, което оставя много хора уязвими към инфекции от морбили.

Само 4% от скорошните случаи в САЩ включват хора, за които е известно, че са напълно ваксинирани. Останалите или не са били ваксинирани, или имат неизвестен статус на ваксинация (92%), или са получили само една от двете дози ваксина (4%).

Какви са регулациите за ваксини в САЩ

Основните ваксини, задължителни за прием в детските градини във всички 50 щата, включват дифтерия, тетанус и ацелуларна коклюш (DTaP), полиомиелит, морбили, заушка и рубеола (MMR), варицела (вариола), хепатит B, предаде Reuters.

Ваксината срещу хепатит A (HepA) е задължителна в следните щати: Аляска, Арканзас, Кънектикът, Джорджия, Хавай, Индиана, Канзас, Кентъки, Луизиана, Мейн, Минесота, Невада, Ню Мексико, Оклахома, Орегон, Роуд Айлънд, Южна Каролина, Тенеси, Тексас и Вирджиния. (Мандатът съществува за учениците в детските градини във всички тези щати, с изключение на Индиана, Охайо и Минесота, където не се прилага еднакво.)

Ваксината срещу менингококов конюгат (MenACWY) е задължителна в следните щати: Аризона, Арканзас, Кънектикът, Делауеър, Джорджия, Хавай, Айдахо, Илинойс, Индиана, Айова, Канзас, Кентъки, Луизиана, Мейн, Мериленд, Масачузетс, Мичиган, Минесота, Мисури, Невада, Ню Джърси, Ню Мексико, Ню Йорк, Северна Каролина, Северна Дакота, Охайо, Орегон, Пенсилвания, Роуд Айлънд, Южна Каролина, Южна Дакота, Тексас, Юта, Върмонт, Вирджиния, Западна Вирджиния и Уисконсин. (Ваксината е задължителна в 6-ти или 7-ми клас в тези щати.)

Ваксината срещу човешки папиломавирус (HPV) е задължителна в следните щати: Роуд Айлънд, Хавай и Вирджиния имат мандати за HPV ваксина. Вашингтон, окръг Колумбия, има подобен мандат. (Ваксината е задължителна в 6-ти или 7-ми клас.)

Изключения

California is rejecting RFK Jr.'s baseless vaccine restrictions and issuing our own recommendations as part of the West Coast Health Alliance — rooted in evidence, safety, and shared by doctors across the nation.



We won't let the Trump Administration jeopardize our health. pic.twitter.com/cbUnGnzJWY — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 17, 2025

Изключенията от ваксините са освобождавания, които позволяват на хората да бъдат изключени от задължителните изисквания за ваксинация. Видовете изключения, разрешени от училищата, включват медицински, религиозни и философски причини.

През последните пет години законодателите в 15 щата се опитаха да ограничат училищните мандати за ваксини, но само Законът за медицинска свобода на Айдахо беше приет, забранявайки изискванията за ваксини. Въпреки това, Департаментът по здравеопазване на Айдахо все още изброява имунизациите като задължителни и не е отговорил на запитвания.

Медицинско изключение: Лицензиран доставчик удостоверява, че ваксинацията представлява здравен риск за индивида поради състояния като алергии или имунодефицит. Всички щати предоставят медицински изключения.

Религиозно изключение: Когато хората твърдят, че ваксинацията противоречи на искрено изповядвани религиозни вярвания или практики. Всички щати, с изключение на Калифорния, Мисисипи, Западна Вирджиния, Кънектикът, Ню Йорк и Мейн, предлагат това.

Философско изключение: Когато хората твърдят, че имат лични, морални или етични възражения срещу ваксинацията. Разрешено е в 15 щата, включително Аризона, Арканзас, Колорадо, Айдахо, Луизиана, Мейн, Мичиган, Минесота, Северна Дакота, Охайо, Оклахома, Орегон, Тексас, Вашингтон и Уисконсин.

Кой е Робърт Ф. Кенеди-младши

Бившият кандидат за президент на САЩ и известен антиваксър Робърт Ф. Кенеди-младши е министър на здравеопазването в бъдещото правителство на САЩ.

Кенеди „ще сложи край на епидемията от хронични заболявания“ и ще направи Америка отново здрава, написа Тръмп след назначаването му. Според него твърде дълго време сме били подложени на измами и дезинформация по темата за общественото здраве.

Още по време на предизборната си кампания републиканецът обяви, че ще повери на Кенеди роля в здравната политика. Тръмп беше казал, че ще ангажира „най-добрите умове“, включително Кенеди, в подобряването на здравето на децата.

В навечерието на изборите Кенеди обяви, че Тръмп му е обещал „контрол“ над министерствата на здравеопазването и на земеделието. После той даде заявка да направи американците по-здрави, което щял да постигне като премахне широкото използване на пестициди в селското стопанство, припомня по-нататък АРД.

Кенеди бе авторитетен адвокат по екологично право, преди да привлече вниманието с разпространяването на конспиративни теории. В миналото той нееднократно е застъпвал теорията, че имунизациите в детството водят до аутизъм. През април той възложи и проучване по темата.

Кенеди уволни всички членове на Комисията по ваксините, тъй като иска да обнови нейния състав.

Неговите изказвания допълнително засилват реториката във Флорида срещу ваксинацията.