САЩ наложиха нови санкции, свързани с Иран

П равителството на САЩ обяви вчера санкции срещу базирани в Иран и Китай физически лица и организации, обвинени, че „помагат на иранския режим да произвежда на място“ достатъчно количество компоненти за междуконтинентални балистични ракети, предаде Франс прес.

„САЩ не могат да позволят на Иран да разработва междуконтинентални балистични ракети“, обоснова се в изявление американският министър на финансите Скот Бесънт.

🇺🇸🇮🇷 US Imposes New Sanctions Targeting Iran and China



The U.S. Treasury Department announced fresh Iran-related sanctions on individuals and entities in both China and Iran, intensifying pressure amid ongoing geopolitical tensions. pic.twitter.com/2CC2D8Nqx0