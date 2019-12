Самоуби се бившият съпруг на норвежката принцеса

П исателят Ари Бен, който преди беше женен за норвежката принцеса Марта Луиз, се е самоубил на Коледа, предаде БГНЕС.

Новината беше потвърдена от мениджъра на писателя.

