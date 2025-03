Самолет за Китай се върна: Пилотът забрави паспорта си

С амолет Boeing 787 на United Airlines, пътуващ от Лос Анджелис до Шанхай, беше принуден да се върне миналия уикенд, след като се установи, че един от пилотите е излетял без паспорт, съобщи авиокомпанията пред CNN в официално изявление, пише CNN.

Полет UA 198 излетя от летище Лос Анджелис (LAX) около 2 часа сутринта на 22 март, събота, с 257 пътници и 13 души екипаж на борда, като се отправи на северозапад към най-големия град в Китай. Около два часа по-късно самолетът се върна и беше пренасочен към Сан Франциско, където кацна около 5 часа сутринта местно време, според данни от сайта FlightAware.

"Пилотът не е имал паспорта си на борда", се посочва в изявлението на United. "Организирахме нов екипаж, който да отведе нашите пътници до местоназначението им същата вечер. На пътниците бяха предоставени ваучери за храна и компенсации."

Полетът с новия екипаж излетя около 9 часа сутринта и кацна в Шанхай със закъснение от около шест часа спрямо първоначалния график.

A United Airlines flight that left Los Angeles bound for China Saturday had to turn around after the pilot realized they did not have their passport on them.https://t.co/V6xhwwGJPX