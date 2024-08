Щастлива развръзка: Самолет се приземи извънредно заради родилка

С амолет на египетския флагман “Иджипт еър” (Egypt Air) от Кайро до град Дуала в Камерун е кацнал извънредно на международното летище “Куфра” в Либия за раждане, съобщи онлайн изданието “Иджипт индипендънт”.

Earlier today, a EgyptAir flight between Cairo and Douala had to make an emergency landing into Kufra, Libya. https://t.co/SpRtxZKRcf Photo Credit: Hormuz Tours & Events. @RadarBoxCom #EgyptAir #MS887 #Cairo #Douala #Kufra #AvGeek pic.twitter.com/7f9KPNIXdy

По време на полета бременна пътничка с камерунско гражданство получила родилни болки. След като станало ясно, че раждането започва, екипажът приземил самолета на летището до града оазис Ал Джауф в южнолибийската област Куфра. На пистата ги очаквали представители на местните власти и медицински екип.

EgyptAir flight from Cairo to Cameroon makes an emergency landing at Kufra Airport in southeastern #Libya in response to childbirth onboard. #ليبيا pic.twitter.com/wLco1dhimq