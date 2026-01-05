Свят

Самолет кацна аварийно, след като двигателят му пламва във въздуха

Самолетът се приземил благополучно, а всички пътници и екипаж са излезли без наранявания

5 януари 2026, 13:40
Самолет кацна аварийно, след като двигателят му пламва във въздуха
Източник: iStock

П олет на easyJet беше приземен аварийно, след като двигателят му се запали във въздуха - докато на борда имало пътници, пише Daily Mail.

Полетът на Airbus A320-200 на easyJet от Милано до Ламеция Терме в Италия  е претърпял повреда в двигателя.

Съобщава се, че полетът е изпълнявал обичаен полет - докато не е започнала фазата на кацане. 

Полет U2-3557, изпълняващ курс от летище Милано Малпенса, е претърпял повреда на десния си двигател при кацане към Ламеция Терме на 27 декември.

Екипажът е изключил двигателя, след като той е „обхванат от пламъци“, и е кацнал безопасно на пистата на Ламеция около 23 минути по-късно, според Aviation Herald. 

Самолетът каца в 9:52 ч., само две минути след планираното си пристигане.

Видеозапис от инцидента е заснет и споделен във Facebook от Aviation-knowledge, на който можете да видите разпаднали се отломки.

Пилотите са спазили аварийните процедури, поддържайки контрол над самолета, докато той не е спрял безопасно на пистата на летище Ламеция Терме.

Самолетът се приземява благополучно, а всички пътници и екипаж са излезли без наранявания.

Според съобщенията самолетът е останал на пистата шест дни.

Той е преминал пълна проверка, подмяна и ремонт, преди да бъде върнат в експлоатация.

Според доклад на AeroXplorer, повредата е била характеризирана като „неконтролируема“.

Това е сериозна класификация, при която отломки от „вътрешните въртящи се компоненти на двигателя проникват през външния защитен капак“.

Самолетът е 10-годишен Airbus A320-200.

В изявление говорител на easyJet потвърди инцидента.

От там обясниха: „Полет EJU3557 от Милано Малпенса до Ламеция на 27 декември поиска приоритетно кацане поради технически проблем“.

Капитанът извършва рутинно кацане в съответствие с процедурите и самолетът е посрещнат от службите за спешна помощ в Ламеция само като предпазна мярка.

„Безопасността на нашите пътници и екипаж е най-висок приоритет за easyJet и easyJet управлява своя флот от самолети в стриктно съответствие с всички указания на производителите“, казват от компанията.

Това се случва, след като полет на easyJet, пътуващ за Исландия, беше принуден да кацне в Единбург, след като неблагоприятно време попречи на кацането миналия месец.

Полет U22261 е излетял от Манчестър в 17:45 ч. и е трябвало да кацне в Рейкявик в 18:40 ч. на 28 декември.

Източник: Daily Mail    
easyJet Пожар на двигател Аварийно кацане Airbus A320 200 Повреда на двигател Авиационен инцидент Безопасност на полетите Пътници Милано Ламеция Терме
Последвайте ни
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

„Вероятно никога няма да могат да ходят“ - Звездата от Little Mix Джеси Нелсън разкри страшната диагноза на новородените си близнаци

„Вероятно никога няма да могат да ходят“ - Звездата от Little Mix Джеси Нелсън разкри страшната диагноза на новородените си близнаци

Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър

Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 7 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 7 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 5 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 5 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Маймуна потроши магазин за китари

Маймуна потроши магазин за китари

Свят Преди 22 минути

Капуцин канел е бил заловен в неделя, 4 януари, след като е бил забелязан да буйства в музикалния магазин в Тенеси

Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария

Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария

Свят Преди 27 минути

Последните 16 души, загинали при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана на Нова година, са идентифицирани

Почина композиторът Янко Миладинов

Почина композиторът Янко Миладинов

България Преди 50 минути

Той е създал десетки песни по текстове на най-обичаните български поети

Рибен рекорд: Огромна риба тон продадена за милиони в Токио

Рибен рекорд: Огромна риба тон продадена за милиони в Токио

Свят Преди 50 минути

Победител в наддаването стана компанията Kiyomura Corp, оператор на популярната верига суши ресторанти Sushi Zanmai, с обекти в Япония и чужбина

Арестуваха мъж, облечен само с покривка за маса и чехли (СНИМКИ)

Арестуваха мъж, облечен само с покривка за маса и чехли (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Арестуваният е обикалял улиците по очила, сини чехли и бежова покривка за маса, преметната около кръста му

<p>Ето колко е рекордната пенсия на Джо Байдън</p>

Джо Байдън ще получава рекордна пенсия от $417 000 годишно

Свят Преди 1 час

83-годишният Байдън ще започне да получава тази сума от два пенсионни фонда

Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

България Преди 1 час

Условията за туризъм не са подходящи

Тимъти Шаламе обяви любовта си към Кайли Дженър на Critics Choice Awards

Тимъти Шаламе обяви любовта си към Кайли Дженър на Critics Choice Awards

Любопитно Преди 1 час

Тимъти отправи сърдечно послание към приятелката си Кайли Дженър

Оставиха в ареста 20-годишен мъж, обвинен за грабеж на пенсионер

Оставиха в ареста 20-годишен мъж, обвинен за грабеж на пенсионер

България Преди 1 час

Случаят е от 5 декември 2025 г. в София

.

Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон

Любопитно Преди 1 час

Сезонът на наградите за 2026 г. официално започна

<p>Атаката на Тръмп срещу Венецуела може да промени света, ето как</p>

"Лудо надбягване за ресурсите на Венецуела": Атаката на Тръмп може да промени света

Свят Преди 2 часа

13 експерти коментират следващите стъпки в Латинска Америка

Летище "Схипхол" в Амстердам отмени 450 полета заради лошото време

Летище "Схипхол" в Амстердам отмени 450 полета заради лошото време

Свят Преди 2 часа

То е едно от най-натоварените в Европа

<p>Протест в подкрепа на Мадуро в Брюксел</p>

Протест в Брюксел срещу операцията на САЩ във Венецуела

Свят Преди 2 часа

<p>Безплатна HPV ваксина вече и за момичета от 15 до 18 ненавършени години</p>

Безплатна ваксина срещу човешки папилома вирус вече и за момичета от 15 до 18 години

България Преди 2 часа

Имунизацията е препоръчителна и се прилага по желание на родител/настойник от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози, работещи по програмата

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

България Преди 2 часа

Името София е най-предпочитано за новородени момичета през 2025 година и за първи път от девет години изпреварва Виктория, сочат данните на НСИ - София е дадено на 472 момичета, следвана от Мария (460) и Виктория (445)

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Кои са били най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.?

Edna.bg

Луиза Григорова показа какво е да си с дете на почивка!

Edna.bg

Кой е Betano Играч на кръга в Англия? Гласувайте сега!

Gong.bg

Официално: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Gong.bg

Кои са най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.

Nova.bg

10 души са признати за виновни за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Nova.bg