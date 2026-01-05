Самолет кацна аварийно, след като двигателят му пламва във въздуха

П олет на easyJet беше приземен аварийно, след като двигателят му се запали във въздуха - докато на борда имало пътници, пише Daily Mail.

Полетът на Airbus A320-200 на easyJet от Милано до Ламеция Терме в Италия е претърпял повреда в двигателя.

Съобщава се, че полетът е изпълнявал обичаен полет - докато не е започнала фазата на кацане.

Полет U2-3557, изпълняващ курс от летище Милано Малпенса, е претърпял повреда на десния си двигател при кацане към Ламеция Терме на 27 декември.

Екипажът е изключил двигателя, след като той е „обхванат от пламъци“, и е кацнал безопасно на пистата на Ламеция около 23 минути по-късно, според Aviation Herald.

Самолетът каца в 9:52 ч., само две минути след планираното си пристигане.

Видеозапис от инцидента е заснет и споделен във Facebook от Aviation-knowledge, на който можете да видите разпаднали се отломки.

Пилотите са спазили аварийните процедури, поддържайки контрол над самолета, докато той не е спрял безопасно на пистата на летище Ламеция Терме.

Самолетът се приземява благополучно, а всички пътници и екипаж са излезли без наранявания.

Според съобщенията самолетът е останал на пистата шест дни.

Той е преминал пълна проверка, подмяна и ремонт, преди да бъде върнат в експлоатация.

Според доклад на AeroXplorer, повредата е била характеризирана като „неконтролируема“.

Това е сериозна класификация, при която отломки от „вътрешните въртящи се компоненти на двигателя проникват през външния защитен капак“.

Самолетът е 10-годишен Airbus A320-200.

В изявление говорител на easyJet потвърди инцидента.

От там обясниха: „Полет EJU3557 от Милано Малпенса до Ламеция на 27 декември поиска приоритетно кацане поради технически проблем“.

Капитанът извършва рутинно кацане в съответствие с процедурите и самолетът е посрещнат от службите за спешна помощ в Ламеция само като предпазна мярка.

„Безопасността на нашите пътници и екипаж е най-висок приоритет за easyJet и easyJet управлява своя флот от самолети в стриктно съответствие с всички указания на производителите“, казват от компанията.

Това се случва, след като полет на easyJet, пътуващ за Исландия, беше принуден да кацне в Единбург, след като неблагоприятно време попречи на кацането миналия месец.

Полет U22261 е излетял от Манчестър в 17:45 ч. и е трябвало да кацне в Рейкявик в 18:40 ч. на 28 декември.