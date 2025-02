Дронове нарушиха въздушното пространство на Румъния

М инистерството на отбраната на Румъния съобщи днес, че два дрона вероятно са нарушили въздушното пространство на страната по време на руска атака тази нощ срещу Украйна, предаде Ройтерс.

At least one Russian drone violated the Romanian/NATO airspace, Romania's defense ministry said.



One of the drones may have crashed on Romanian territory and a search will be carried out in the morning.



(BNO News) pic.twitter.com/nMAfBIHFWj