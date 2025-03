Daily Telegraph: Руски агент планирал да създаде 15-хилядна частна армия

Р уският агент Ян Марсалек е планирал да създаде частна армия от 15 хиляди наемници, за да контролира ключов мигрантски маршрут през Либия към Европа, пише Daily Telegraph.

Британското издание отбелязва, че подробности за проекта са били разкрити, след като съд в столицата Лондон призна в петък за виновни трима българи от руска шпионска мрежа в страната, ръководена от Марсалек.

