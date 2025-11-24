Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

Р уската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към Москва, каза кметът на столицата Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.
Заплахата за кратко принуди московското летище Домодедово да въведе временни ограничения за всичките си полети.
Bomb drops from bomber drones onto buildings where Russian troops were hiding, conducted by fighters of the 1st Mechanized Battalion of the 54th Brigade.— Yigal Levin (@YigalLevin) November 24, 2025
Judging by the time between the drop and the explosion, delayed-action fuzes are being used, allowing the drone to pull back… pic.twitter.com/utiy8xWHbO
Собянин посочи в изявление, че аварийно-спасителните служби работят на мястото на падането на отломките от сваления дрон.
Московското летище Жуковски също въведе временни ограничения за полетите, след като ограниченията в Домодедово бяха вдигнати, съобщи руският авиационен регулатор "Росавиация".