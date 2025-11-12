Русия забрани достъпа на своя територия на 30 японски граждани

Р усия забрани достъпа на своя територия на 30 японски граждани, включително на служител на Външното министерство, в отговор на санкциите, въведени от Токио като част от усилията за осъждане на действията на Москва в повече от тригодишната ѝ война в Украйна, предаде Ройтерс.

Руското дипломатическо ведомство публикува списък на засегнатите японски граждани, който включва няколко журналисти и учени. То определи забраната като „безсрочна“.

Сред лицата с наложени ограничения е и говорителят на японското Външно министерство Тошихиро Китамура.

През септември японското правителство наложи санкции на руски компании, физически лица и няколко други организации, припомни Ройтерс. Япония също така ограничи вноса на руски суров петрол по примера на другите западни страни. Токио обаче продължава да импортира суровини от далекоизточния руски остров Сахалин, въпреки призивите на САЩ към съюзниците да прекъснат връзките си, за да се окаже натиск върху Москва.

Япония протестира срещу вчерашния ход на Москва и изразява "съжаление" за него, заяви главният секретар на кабинета Минору Кихара на брифинг, добавяйки, че връзките между хората в двете страни остава важен. Той обвини Русия, че прехвърля на другите вината за нахлуването си в Украйна.

На въпрос как забраната на Великобритания за застраховане на руските газови доставки ще се отрази на енергията от Сахалин и дали Токио ще увеличи санкциите срещу Москва, Кихара отказа коментар.

"Япония ще предприеме съответните мерки за постигане на мир в Украйна, като същевременно защити националните си интереси", добави той.