Силни взривове отекнаха в руската Воронежка област

Р уските власти в югозападната Воронежка област обявиха днес извънредно положение след украинско нападение с дронове и експлозии в Острогожски район, предаде ДПА, като се позова на пост в "Телеграм" на губернатора на областта Александър Гусев.

По думите му няколко населени места в Острогожски район са били евакуирани след детонации, предизвикани в неназован обект с взривни материали.

Гусев не идентифицира обекта, но украински наблюдатели предполагат, че е бил ударен склад за боеприпаси.

State of emergency declared in #Voronezh, #Russia, region after UAV attack



Locals are reporting that the fire is at an ammunition depot near the village of #Soldatskoe. Video from the fire confirms there are secondary explosions. NASA FIRMS thermal imagery shows a very large… pic.twitter.com/07ud6SogEH