Русия извърши нова въздушна атака срещу Украйна

Р усия предприе въздушна атака срещу Украйна, но украинските системи за противовъздушна отбрана отблъснаха всички ракети и безпилотни самолети при приближаването им към Киев, съобщиха военни представители на украинската столица, предаде Ройтерс.

"Противовъздушната отбрана е унищожила всичко, което се е насочвало към града още при захода му отдалече", каза Сергий Попко, началник на военната администрация на Киев.

От май насам Русия неколкократно атакува Киев, главно нощем.

