Свят

Режисьорът на „47 ронини“ влиза в затвора, въпреки молбите на Киану Рийвс

Карл Ринш получи 30 месеца затвор, след като пропиля бюджет за фантастичен сериал в залози и пет коли „Ролс-Ройс“. Защитата му се оправда с тежък развод, а звездата Киану Рийвс лично изпрати писмо до съда с молба за милост

30 юни 2026, 12:30
Режисьорът на „47 ронини“ влиза в затвора, въпреки молбите на Киану Рийвс
Източник: БТА

Х оливудският режисьор Карл Ринш, обвинен в измама срещу стрийминг платформата Нетфликс (Netflix), която го беше наела да създаде научнофантастичен сериал, е осъден на 30 месеца затвор, предадоха Асошиейтед прес и АФП, позовавайки се на прокуратурата на Манхатън.

Известен с филма за самураи „47 ронини“ (2013) с участието на Киану Рийвс, Ринш е подписал договор с Нетфликс през 2018 г. за проект, наречен „Белият кон“ (White Horse).

Стрийминг платформата е изплатила на режисьора 44 милиона долара между 2018 и 2019 г., а след това допълнителни 11 милиона долара през март 2020 г.

С тези 11 милиона долара Карл Ринш „е направил рисковани залози“ и си е позволил „луксозни стоки“, включително пет автомобила „Ролс-Ройс“ и едно „Ферари“, се посочва в направеното от прокурора Джей Клейтън изявление.

Присъдата на 48-годишния Ринш включва също три години пробация, конфискация на 11 милиона долара и глоба в размер на 700 долара.

Режисьорът беше признат за виновен в измама и пране на пари в края на съдебния процес срещу него през декември 2025 г.

В съдебен документ, подаден във връзка с определянето на присъдата, защитата му обясни, че събитията са се случили на фона на „огромен“ професионален натиск и „изключително конфликтен“ развод.

Актьорът Киану Рийвс също е написал писмо до съдията, в което моли за „снизходителност“ и „милост“ за своя „приятел“ Карл Ринш. Рийвс описва режисьора като „изключителен артист“, който обаче е способен да се „самосаботира“ в стремежа си да направи „твърде много“.

Източник: БТА/Елена Христова    
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