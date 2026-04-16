Разстреляха скандален бизнесмен насред Париж

Робик стана известен случай, който обтегна френско-израелските отношения

16 април 2026, 15:30
Разстреляха скандален бизнесмен насред Париж
Източник: AP/БТА

Ф ренски бизнесмен, известен с измами и с това, че през 2011 г. е причинил смъртта на млада израелка при пътен инцидент в Тел Авив, бе застрелян посред бял ден в Ньой сюр Сен - престижно предградие на Париж, съобщи източник, близък до разследването, потвърждавайки информация на в. „Льо Паризиен“.

Около 9:30 часа местно време 51-годишният Ерик Робик бе прострелян от двама нападатели с каски, придвижващи се с мотоциклет, сочат първоначалните данни.

Робик стана известен случай, който обтегна френско-израелските отношения, след като на 16 септември 2011 г. в нетрезво състояние блъсна с джип 25-годишната Лий Зейтуни в Тел Авив и я уби.

След инцидента той избяга във Франция, която не екстрадира свои граждани извън Европейския съюз.

През декември 2014 г. френски съд го осъди на пет години ефективна присъда за утежнено непредумишлено убийство. Присъдата беше придружена от незабавно вкарване в затвора, а пътникът в автомобила - Клод Хаят, получи 15 месеца лишаване от свобода.

През януари 2024 г. Робик беше осъден на 18 месеца условно с двегодишен изпитателен срок за участие в мащабна международна измама за около един милион евро, свързана с покупка на автомобили чрез фиктивни компании. Той беше задължен да работи, да възстанови дължимите суми на държавата и да обезщети жертвите.

Източник: БГНЕС    
