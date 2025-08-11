Разкриха защо майка уби сина си, насече тялото му и го сложи в бидон

И талианка призна, че е убила и разчленила сина си, за да защити себе си, снаха си и внучето си от тежкото домашно насилие в дома им, съобщиха местни медии.

Жестокото убийство на 35-годишния Алесандро Вениер разтърси цяла Италия. Приятелката му Майлин Кастро Монсалво, на 30 г., се обади на полицията и призна, че е участвала в престъплението, заедно с майката на жертвата- 61-годишната Лорена Вениер, предаде New York Post.

Тялото на Алесандро било открито нарязано на части и скрито в бидон в мазето на дома им в град Джемона дел Фриули, където живеели заедно с Майлин му и 6-месечната им дъщеря. В бидона тялото било покрито с калциев оксид, за да не мирише.

Майка уби сина си, насече тялото му и го сложи в бидон

„Аз сама се погрижих за разчленяването на сина си“, каза Лорена пред съдията. „Използвах трион и чаршаф, за да спра кръвта, и го разрязах на три части. Нямаше разплискана кръв, затова Карабинерите намериха всичко в ред“, добави тя. Майка и снаха планирали убийството месеци наред, след като Алесандро започнал да малтретира Майлин.

Mother confesses to killing, dismembering her son with his wife after he allegedly physically abused her https://t.co/KARoj4uJF6 pic.twitter.com/kH1YIX1qLb — New York Post (@nypost) August 11, 2025

„Майлин ме молеше да убия сина си още от първия ден, когато се роди дъщеря им през януари“, заяви Лорена пред изданието L’Unione Sarda.

„Майлин беше бита, обиждана и многократно заплашвана със смърт... Синът ми подценяваше следродилната й депресия и когато се опитах да сигнализирам за това, той ме удари с юмрук в гърба“, разказа тя.

Според информации Алесандро обмислял да се премести с приятелката си и детето в Колумбия — родината на Майлин, но Лорена се страхувала от това какво би могъл да им направи там, пише Daily Mail.

Mother admits murdering her son, chopping up his body and covering it in lime with 'help of his girlfriend' in case that has shocked Italy https://t.co/xuoDb2UUOj — Daily Mail (@DailyMail) August 10, 2025

„Не можех да позволя да заминат за Колумбия, защото там Майлин и бебето щяха да са в голяма опасност. Единственият начин да ги защитя беше да го спра завинаги“, обясни тя.

Местни медии съобщават, че Алесандро дори заплашил да удави Майлин в река в Колумбия.

Според разследването, Лорена и Майлин са дали на Алесандро чаша лимонада, съдържаща успокоително, а също така две инжекции инсулин от болницата, където Лорена работела като медицинска сестра, с цел да го приспят.

Въпреки това, Алесандро останал жив след силната доза инсулин, допълва Daily Mail.

Тогава той бил задушен с възглавница, след това вързан с връзки за обувки и тялото му било покрито с негасена вар, за да прикрият миризмата, съобщават властите.

Лорена заяви пред съда, че Майлин е участвала само в преместването на останките.

Майката се надявала изчезването на сина й да мине незабелязано, тъй като семейството планирало да се премести в Южна Америка, но планът й бил провален от признанието на снаха.

Сега Лорена е обвинена в убийство и укриване на труп, а Майлин се разследва за подбуждане към убийство, съобщава изданието.

Алесандро Вениер е бил отгледан сам от майка си, след като египетският му баща е отказал изобщо да го признае.

Вениер не е имал сериозна и постоянна работа, приятелката му е страдала от следродилна депресия, и семейството се издържало от Лорена Вениер. Съседи описват майката на жертвата като любезен човек, който винаги им е помагал, когато са имали нужда.