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Разкриха кои са загиналите в катастрофата с хелкоптер в Кения, сред тях е шеф в Telemundo

Президентът на телевизионните станции Telemundo Хосе Алберто Суарес и още шест души загинаха, след като хеликоптер се разби в подножието на планината Ололокве в Кения. Сред жертвите са американски граждани и висш дипломат от Еквадор

Стела Христова Стела Христова

20 август 2026, 10:48
Разкриха кои са загиналите в катастрофата с хелкоптер в Кения, сред тях е шеф в Telemundo
Източник: БТА/АР

К лючов ръководител на Telemundo беше сред седемте пътници на хеликоптер, които загинаха при тежка катастрофа близо до подножието на планина в Северна Кения в сряда.

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Роденият във Флорида Хосе Алберто Суарес (55 г.) е пътувал в хеликоптера около 9:13 ч. сутринта, когато летателният апарат се е сблъскал със земята близо до планината Ололокве в окръг Самбуру, съобщиха от Кенийската администрация за гражданска авиация.

Генералният директор на разузнавателната агенция на Еквадор Мишел Сенси-Контуги и съпругата му Стефани Холихан Васконес, която има двойно американско гражданство, също са сред загиналите, съобщава CNN.

Според близки на жертвите, останалите загинали са Роджър Дуарте, Адам Хлавати, Хенри Пара и пилотът Джош Аутрам.

Суарес бе идентифициран като жертва на инцидента чрез официално съобщение до служителите от председателя на NBCUniversal News Сесар Конде, председателя на NBCU Local Валари Стааб и президента на Telemundo Station Group Хосе Кансела.

„Със съкрушени сърца споделяме трагичната новина, че Хосе Суарес, президент и генерален мениджър на телевизионните станции на Telemundo в Орландо, Тампа и Форт Майърс, загина при катастрофа с хеликоптер в Кения. Хосе беше изключително уважаван лидер и обичан приятел и колега в NBCU Local и NBCU News Group“, се казва в писмото, цитирано от Variety.

„Хосе беше изключителен колега и ментор за мнозина. Той се грижеше искрено за екипите си, за общностите, на които служеха, и за ключовата роля, която нашите станции играят в живота на хората. Той внасяше енергия, хумор, топлина и силно чувство за цел в работата си, а влиянието му се усещаше далеч отвъд станциите, които ръководеше. Вненазапността и обстоятелствата около кончината на Хосе правят тази загуба особено трудна за възприемане. Сърцата ни са с неговите близки и с всички колеги и приятели в NBCUniversal, които скърбят за тази ужасна загуба.“, пише още в писмото.

Преди да поеме управлението на телевизионните станции, Суарес е заемал поста директор „Творчески услуги и програмиране“ за WTVJ в Маями. За своята работа той е носител на редица отличия, сред които награди „Lone Star Emmy“, „Suncoast Emmy“, три отличия „Emmy“ от клона в Кливланд за ежедневни новини и множество награди от Associated Press.

Сред жертвите на борда е и 39-годишният Роджър Дуарте – предприемач в хранителната промишленост от Маями и баща на две деца, съобщава Miami Herald. Дуарте е основател на компанията за морски дарове George Stone Crab и веригата ресторанти My Ceviche.

„Семействата Дуарте и Валс са напълно съкрушени от трагичната катастрофа с хеликоптер в Кения, която отне живота на нашия любим Роджър Едуард Дуарте, на скъпите ни приятели Хосе Суарес, Адам Хлавати, Хенри Пара, Мишел Сенси-Контуги и Стефани Холихан Йеаза, както и на пилота Джош Аутрам“, се казва в изявление на семейството.

„Мащабът на тази трагедия е трудно да се проумее и няма думи, с които да изразим дълбочината на нашата болка“, добавят те.

Хеликоптерът е паднал, докато се е насочвал към река Евасо Нйиро, преминаваща през Националния резерват Самбуру, съобщи говорител на KCAA.

Авиационната компания, извършила полета – Lady Lori Helicopters, изрази своите „най-дълбоки съболезнования към гостите, екипажа, техните семейства и близки, както и към всички засегнати от този трагичен инцидент“.

Луксозната туристическа агенция &Beyond потвърди, че хеликоптерът е превозвал техни клиенти.

Спасителните операции на Кенийския Червен кръст са били затруднени от труднодостъпния терен и активния пожар на мястото на катастрофата.

Редактор: Стела Христова
Източник: nypost.com    
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