Разкриха кои са загиналите в катастрофата с хелкоптер в Кения, сред тях е шеф в Telemundo

К лючов ръководител на Telemundo беше сред седемте пътници на хеликоптер, които загинаха при тежка катастрофа близо до подножието на планина в Северна Кения в сряда.

Туристически хеликоптер се разби в Кения, няма оцелели

Роденият във Флорида Хосе Алберто Суарес (55 г.) е пътувал в хеликоптера около 9:13 ч. сутринта, когато летателният апарат се е сблъскал със земята близо до планината Ололокве в окръг Самбуру, съобщиха от Кенийската администрация за гражданска авиация.

Telemundo Executive Among 7 Killed After Tourist Helicopter Crashes in Kenya https://t.co/V49NlhSRfX — People (@people) August 19, 2026

Генералният директор на разузнавателната агенция на Еквадор Мишел Сенси-Контуги и съпругата му Стефани Холихан Васконес, която има двойно американско гражданство, също са сред загиналите, съобщава CNN.

Според близки на жертвите, останалите загинали са Роджър Дуарте, Адам Хлавати, Хенри Пара и пилотът Джош Аутрам.

Суарес бе идентифициран като жертва на инцидента чрез официално съобщение до служителите от председателя на NBCUniversal News Сесар Конде, председателя на NBCU Local Валари Стааб и президента на Telemundo Station Group Хосе Кансела.

„Със съкрушени сърца споделяме трагичната новина, че Хосе Суарес, президент и генерален мениджър на телевизионните станции на Telemundo в Орландо, Тампа и Форт Майърс, загина при катастрофа с хеликоптер в Кения. Хосе беше изключително уважаван лидер и обичан приятел и колега в NBCU Local и NBCU News Group“, се казва в писмото, цитирано от Variety.

Longtime Telemundo exec José Alberto Suárez died in a helicopter crash Wednesday. He was 55.



Suárez was one of four Americans killed in a helicopter crash in Samburu County in northeastern Kenya.https://t.co/G5NlaN3VYJ pic.twitter.com/hPDZcW081h — Variety (@Variety) August 19, 2026

„Хосе беше изключителен колега и ментор за мнозина. Той се грижеше искрено за екипите си, за общностите, на които служеха, и за ключовата роля, която нашите станции играят в живота на хората. Той внасяше енергия, хумор, топлина и силно чувство за цел в работата си, а влиянието му се усещаше далеч отвъд станциите, които ръководеше. Вненазапността и обстоятелствата около кончината на Хосе правят тази загуба особено трудна за възприемане. Сърцата ни са с неговите близки и с всички колеги и приятели в NBCUniversal, които скърбят за тази ужасна загуба.“, пише още в писмото.

Преди да поеме управлението на телевизионните станции, Суарес е заемал поста директор „Творчески услуги и програмиране“ за WTVJ в Маями. За своята работа той е носител на редица отличия, сред които награди „Lone Star Emmy“, „Suncoast Emmy“, три отличия „Emmy“ от клона в Кливланд за ежедневни новини и множество награди от Associated Press.

Сред жертвите на борда е и 39-годишният Роджър Дуарте – предприемач в хранителната промишленост от Маями и баща на две деца, съобщава Miami Herald. Дуарте е основател на компанията за морски дарове George Stone Crab и веригата ресторанти My Ceviche.

„Семействата Дуарте и Валс са напълно съкрушени от трагичната катастрофа с хеликоптер в Кения, която отне живота на нашия любим Роджър Едуард Дуарте, на скъпите ни приятели Хосе Суарес, Адам Хлавати, Хенри Пара, Мишел Сенси-Контуги и Стефани Холихан Йеаза, както и на пилота Джош Аутрам“, се казва в изявление на семейството.

„Мащабът на тази трагедия е трудно да се проумее и няма думи, с които да изразим дълбочината на нашата болка“, добавят те.

Telemundo exec killed in Kenya helicopter crash that left four Americans dead https://t.co/gELkEftVyp pic.twitter.com/bffw7i2nEE — New York Post (@nypost) August 19, 2026

Хеликоптерът е паднал, докато се е насочвал към река Евасо Нйиро, преминаваща през Националния резерват Самбуру, съобщи говорител на KCAA.

Авиационната компания, извършила полета – Lady Lori Helicopters, изрази своите „най-дълбоки съболезнования към гостите, екипажа, техните семейства и близки, както и към всички засегнати от този трагичен инцидент“.

Луксозната туристическа агенция &Beyond потвърди, че хеликоптерът е превозвал техни клиенти.

Спасителните операции на Кенийския Червен кръст са били затруднени от труднодостъпния терен и активния пожар на мястото на катастрофата.