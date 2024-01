СЗО: Потребителите на тютюн по света намаляват

С ветовната здравна организация (СЗО) изчисли, че броят на потребителите на тютюн по света е спаднал с 19 милиона души през последните две години, съобщи АФП. За същия период населението на планетата се е увеличило.

По данни на СЗО броят на потребителите на тютюн днес е 1,25 милиарда души, каза директорът на СЗО за насърчаване на здравето Рудигер Крех. Той посочи, че има особености в данните за Европа, където броят на жените, употребяващи тютюн, понякога е двойно над средното за света и спада по-бавно в сравнение с други региони на света.

