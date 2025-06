Разкриха е причината за смъртта на бащата на Риана

П ричината за смъртта на бащата на Риана, Роналд Фенти, беше разкрита близо месец след като той почина на 70-годишна възраст.

Бащата на Риана почина на 70 години

Властите обявиха официалната причина за смъртта на бащата на световноизвестната певица и предприемач в сферата на красотата Риана. Роналд Фенти е издъхнал на 30 май, след като е бил приет в болница в Лос Анджелис в края на същия месец.

Според смъртния акт, получен от TMZ, причината за смъртта му е свързана с няколко тежки заболявания. Фенти е страдал от остра дихателна недостатъчност, рак на панкреаса, аспирационна пневмония и бактериална белодробна инфекция.

Документът посочва още и допълнителни здравословни усложнения – остра бъбречна недостатъчност и остра тубулна некроза. По-рано медията Starcom Network, базирана в родината на Риана – Барбадос, съобщи, че той е починал след „кратко боледуване“.

Източници от Барбадос потвърждават, че семейството му е било до него в последните му часове.

На снимки, получени от TMZ, се вижда как братът на Риана, Раджад Фенти, пристига в медицинския център „Сийдърс-Синай“ на 28 май. Риана, която понастоящем е бременна и очаква третото си дете от партньора си A$AP Rocky, е дъщеря на Роналд Фенти и Моника Брейтуейт. Тя е родена през февруари 1988 г. Двойката вече има двама сина — Рза (3 г.) и Райът (1 г.).

