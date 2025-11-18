Свят

Радиация от АЕЦ "Чернобил": Опасността не е теоретична

Забранената зона днес е разположена в летателния коридор на руските дронове и ракети

18 ноември 2025, 10:31
Радиация от АЕЦ "Чернобил": Опасността не е теоретична
Източник: Getty Images

О пасността не е теоретична. Забранената зона около бившата АЕЦ „Чернобил“ редовно е обект на руски атаки. Ядрената опасност е голяма, а останалите там украински учени са изоставени сами на себе си, съобщи Deutsche Welle.

Между брези, руини и ръждясали предупредителни табели се намира един от най-опасните изследователски райони на Европа: забранената зона около Чернобил в Украйна. Там още има радиоактивно замърсяване, а от началото на руската нападателна война е и фронтови участък. В продължение на седмици регионът около експлодиралата централа бе окупиран от Русия, той е до голяма степен миниран и постоянно се намира под обстрел, пише АРД.

В атомната централа „Чернобил“ в някогашния Съветски съюз през 1986 година стана ядрена катастрофа, чиито последствия бяха най-тежките в световен мащаб. Според преценките, в течение на годините хиляди хора са починали вследствие от инцидента. Около централата бе установена забранена зона с радиус 30 км.

Най-силно заразеното езеро на света

Въпреки това някои украински учени продължават да работят там - като Хенади Лаптев от Хидрометеорологичния институт, който разказва пред германската обществена медия за охлаждащото езеро на разрушения четвърти реактор, което се намира само на километри от него.

„Това езеро е едно от най-силно замърсените с радиация в света“, обяснява той. Наричат го „архив на облъчването“, защото в тинята може да се проследи хронологията на цялата катастрофа. Ако езерото бъде ударено при руска атака, може да се превърне в опасност за хиляди.

За изследователите пробите от това езеро са изключително важни, за да могат да реконструират как е протекло радиоактивното облъчване или да идентифицират възможните източници на опасност. Учените знаят: всеки удар може да наруши това деликатно равновесие.

В летателния коридор на руските дронове и ракети

Забранената зона днес е разположена в летателния коридор на руските дронове и ракети – по пътя им към Киев, пише АРД. Много от тях са били свалени, останките им са паднали в заразения район. Неотдавна руски дрон засегна защитната обвивка на разрушения реакторен блок.

Бившият инженер Володимир Вербицки определя ситуацията като изключително опасна: защитната обвивка е увредена, вече не е затворена херметически. Международната агенция по атомна енергия потвърди наличието на леки щети по външната стоманена структура, но не установи повишено лъчение.

Въпреки това опасността остава голяма, коментира АРД: учените на място подчертават, че балансът на налягането в защитната обвивка вече не функционира.

Радиоактивните животни от Чернобил
16 снимки
животни
животни
животни
животни

Какви биха били последствията при попадение

Тъй като районът е обект на нападения, едно пряко попадение би могло да освободи радиоактивно заразени прахови частици – с непредвидими последици за целия регион. За учените това означава да събират данни, за да разберат до какво би могло да доведе следващо попадение или горски пожар в близост до реактора и какви последствия би имало това за околната среда и за населението.

„Трябваше например да изчислим какво би се случило с Киев, ако бентът на охлаждащото езеро бъде разрушен“, обяснява пред АРД Лаптев. Водата от езерото тогава ще се излее в река Припят, която на свой ред се влива в Днепър, а тя пък е източник на питейна вода за милиони хора.

Опасността не е теоретична: когато през 2023 година Русия взриви бента на язовира „Нова Каховка“, се видя колко голям е рискът от екологични щети. И в Чернобил такъв пробив би имал ужасяващ ефект. Радиоактивните седименти могат да стигнат до реките, а оттам – и до Черно море.

Щетите, нанесени от руската окупация

В централната лаборатория за анализи в забранената закона, т.нар. екоцентър, останалите в района експерти се опитват да продължат работата си. По време на руската окупация са били откраднати уреди, изтрити са били данни, разрушени са били техника и помещения, а радиоактивни проби са били отнесени или съсипани. Руските войници са оставили след себе си хаос, пише германската обществена медия.

Мрежите за измервания е трябвало да бъдат инсталирани отново, базите данни да бъдат възстановени от хартиени носители. „Трябваше да създадем всички отново“, казва ръководителката на лабораторията Бохдана Котик, но пробите за анализ вече не са достатъчно – едва около 50 процента от наличните преди войната. Освен това много участъци все още са минирани или са затворени от военните.

Международни проучвания няма

По-рано в района на АЕЦ „Чернобил“ са правили проучвания екипи от цял свят, редовно са идвали международни изследователи. Днес това е почти невъзможно, много страни забраняват на своите учени да посещават зоната от съображения за сигурност. Много от партньорите ги няма, проектите са спрени, парите са малко – и то в момент, в който научните данни от забранената зона са по-важни от всякога.

Малцината останали украински експерти се занимават предимно с рутинна дейност: измервания, проби, оценки - защото знанието за тази уникална зона не трябва да бъде изгубено. „Ако спрем да мерим, вече никой няма да знае какво се случва тук“, казва пред АРД един от учените.

Поне минимален контрол над зоната

Междувременно някои от уредите автоматично изпращат данните в Киев. Това позволява да се запази поне минимален контрол над радиоактивното облъчване, даже и ако никой повече не може да влезе в зоната. Но и украинският екип на място намалява: много от опитните експерти вече са в пенсия, в чужбина – или на фронта. Млади попълнения почти не идват, съобщават пред германската медия останалите в Чернобил учени.

Тези, които са останали, работят интензивно, за да контролират радиацията и да съхраняват данните. И ако някога централата в Чернобил бе символ на международното сътрудничество, днес тя е символ на издръжливостта в извънредна ситуация.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Чернобил Забранена зона Ядрена опасност Радиационно замърсяване Руска агресия Украински учени Охлаждащо езеро Защитна обвивка Екологични щети Мониторинг на радиацията
Последвайте ни

По темата

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Отмъщението на Гершуин! Или просто ще минем на дюшеци!

Отмъщението на Гершуин! Или просто ще минем на дюшеци!

Шефът на Google: Няма компания, която да е защитена, ако AI балонът се спука

Шефът на Google: Няма компания, която да е защитена, ако AI балонът се спука

Радиация от АЕЦ

Радиация от АЕЦ "Чернобил": Опасността не е теоретична

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

pariteni.bg
Защо кучето копае и драска в леглото си

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел: Планът на Тръмп ще донесе мир и просперитет на Газа

Израел: Планът на Тръмп ще донесе мир и просперитет на Газа

Свят Преди 12 минути

Съветът за сигурност на ООН гласува за изготвена от САЩ резолюция в подкрепа на мирния план на Тръмп за Газа

Броят на жертвите при пожара в дом за възрастни в Босна и Херцеговина расте

Броят на жертвите при пожара в дом за възрастни в Босна и Херцеговина расте

Свят Преди 19 минути

Сградата на дома за пенсионери е собственост на град Тузла, който назначава управлението, но няма субсидии или бюджетно финансиране

Никол Кидман и Кийт Ърбан

Том Круз с първи думи за развода на бившата му Никол Кидман

Любопитно Преди 33 минути

Том Круз наруши мълчанието си по повод шокиращата раздяла на бившата му съпруга Никол Кидман с кънтри певеца Кийт Ърбън след 19 години брак

<p>Въвеждат нов единен електронен билет за влак, автобус, самолет и кораб</p>

Нов закон предвижда единен електронен билет за влак, автобус, самолет и кораб

България Преди 36 минути

Ще се въведе и Национална транспортна схема, която ще интегрира и координира разписанията на различните видове транспорт

„Болница за плюшени мечета“ – национална кампания за здравно образование на деца в България

„Болница за плюшени мечета“ – национална кампания за здравно образование на деца в България

Преди 38 минути

Студенти по медицина от цялата страна помагат на децата да преодолеят страха от медицинските прегледи

<p>Зеленски заминава за Турция с мисия, ето каква&nbsp;</p>

Зеленски заминава за Турция с мисия - да съживи преговорите за край на войната в Украйна

Свят Преди 44 минути

Кремъл обвини миналия месец Киев в нарушаване на Истанбулския преговорен процес за възможно мирно решение на конфликта

Употребата на антибиотици у нас скочи с 27% за 5 години

Употребата на антибиотици у нас скочи с 27% за 5 години

България Преди 47 минути

В седмицата от 18 до 24 ноември се отбелязва необходимостта от разумна употреба на този вид лекарства

Защо принц Уилям нарушава кралските правила заради своето мъчително детство

Защо принц Уилям нарушава кралските правила заради своето мъчително детство

Любопитно Преди 53 минути

Миналото е дало на Уилям много уроци за семейството...

<p>Назначиха нов&nbsp;посланик на България в Швейцария</p>

Светлан Стоев е назначен за посланик на България в Швейцария

България Преди 1 час

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Свят Преди 1 час

Към момента се извършват проверки и на храната в хотела, а разследването продължава

.

Северна Корея осъди споразумението между Сеул и Вашингтон за ядрени подводници

Свят Преди 1 час

Програмата е „опасен опит за конфронтация, предприет от САЩ“, написаха севернокорейските държавни медии

Без книжка и с 2,18 промила алкохол: Шофьор катастрофира в Добричко и избяга

Без книжка и с 2,18 промила алкохол: Шофьор катастрофира в Добричко и избяга

България Преди 1 час

Автомобилът е иззет, а водачът е задържан за срок до 24 часа

Лийв Шрайбър

Актьорът Лийв Шрайбър е приет в болница

Свят Преди 1 час

Той е бил задържан за наблюдение през нощта и е преминал през няколко изследвания

<p>Кои са трите варианта за финансиране на Украйна до 2027 г.</p>

"Европа не може да си позволи парализа": ЕС пред труден избор за 135.7 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 1 час

Урсула фон дер Лайен настоява държавите членки на ЕС да постигнат споразумение до декември за финансиране на военните и бюджетните нужди на Украйна

<p>За първи път след убийството на Хашоги - Тръмп посреща саудитския престолонаследник</p>

За първи път след убийството на Хашоги - Доналд Тръмп посреща саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман

Свят Преди 1 час

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ще бъде посрещнат тържествено от президента на САЩ Доналд Тръмп за първи път след убийството на журналист през 2018 г.

Китай задълбочава енергийното и земеделско партньорство с Русия

Китай задълбочава енергийното и земеделско партньорство с Русия

Свят Преди 1 час

Пекин и Москва обявиха „безгранично“ стратегическо партньорство само дни, преди Путин да изпрати десетки хиляди руски войници в Украйна през февруари 2022 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Валентин Котов от Big Brother: Мисля да предложа брак и искам скоро деца, готов съм да бъда глава на семейството си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Пътеводител на деня! Какво да очакваме на 18 ноември

Edna.bg

Отнеха шофьорската книжка на бивш треньор на ЦСКА

Gong.bg

Новак Джокович прави тенис империя в Гърция?

Gong.bg

Как ще се извършват плащанията на 1 януари и как ще се превалутира в Българските пощи

Nova.bg

За пет години: Употребата на антибиотици у нас се е увеличила с 27%

Nova.bg