Свят

Путин: Тази война може да има ефекта на COVID-19

26 март 2026, 17:44
Източник: AP/БТА

Р уският президент Владимир Путин заяви днес, че е трудно да се предвидят последиците от конфликта в Близкия изток, но според някои оценки потенциалното му въздействие може да е сравнимо с това на пандемията от COVID-19, предаде "Ройтерс".

"Въоръженият конфликт в Близкия изток дава все по-осезаемо отражение върху настоящата ситуация и нанася значителни щети на международните логистични, производствени и производствено-технологични вериги" заяви Путин на заседание на конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите.

Путин за войната с Иран: Да се възползваме от ситуацията

Той каза, че "под ударите" са се оказали цели отрасли, свързани с добива и преработката на петрол и газ, с производството на метали, на торове и много други продукти и стоки.

"Последиците от конфликта в Близкия изток все още трудно могат да се прогнозират с точност", посочи Путин.

"Струва ми се, че дори участниците в конфликта не могат сами да предвидят нищо, а за нас това е още по-трудно", подчерта руският президент.

"Въпреки това вече има оценки, че те могат да бъдат сравними с епидемията от коронавируса. Нека ви припомня, че тя рязко забави развитието на всички региони и континенти без изключение", добави Путин.

Източник: БТА, Десислава Иванова, Денис Киров    
Владимир Путин COVID-19 сравнение Близкоизточен конфликт
Близо 1,7 млрд. евро са договорени за модернизиране на България

Парите са по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

COVID-19 мутира отново: Учени алармират за нов щам с над 70 генетични промени

Учените алармират за появата на BA.3.2 – наследник на Омикрон с над 70 мутации, който вече е засечен в 23 държави, включително Великобритания. Експертите проверяват дали новите генетични промени ще направят вируса по-устойчив на имунната защита

Жена почина след ухапване от гърмяща змия по време на поход в Калифорния

Трагедия в САЩ: 46-годишната Габриела Баутиста загуби живота си след среща с гърмяща змия в популярен парк. Докато властите отчитат скок в инцидентите, експертите предупреждават – времето за реакция е критично за оцеляването

Дънди за актьорството и музиката, лудите студентски години, любовта в живота му и как една промяна преобръща цялата му кариера

Войната между Пакистан и Афганистан избухна с нова сила

Афганистанските сили са отвърнали на огъня

Култовият „Събудих се на 30" се завръща: Подготвят нова версия с нови звезди

Любимата комедия „Събудих се на 30“ се завръща с нов прочит в Netflix! Емили Байдър и Логан Лерман поемат щафетата, докато самата Дженифър Гарнър се включва в проекта като продуцент, за да вдъхне нов живот на историята за порасналата Джена Ринк

Тежка катастрофа в София, жена е в болница

На място са пристигнали три автомобила на полицията

Стармър: Западът е изправен пред война на два фронта

Стармър: Днес ще разговарям със съюзниците какво още можем да направим

Кирил Киров - Кико: "Внимавай какво ще кажат хората" е загнездено дълбоко в съзнанието на българина! (ВИДЕО)

„Самопочистването е невероятно удобство" – изборът на една млада майка

Сблъсък на амбиции покачва напрежението в The Floor

Не пропускайте кулинарното риалити “Кошмари в кухнята“ в петък от 20:00 ч. по NOVA

Изпитаните за паметта противопоставя звездните отбори в Кухнята на Ада

Още един от тях напуска състезанието

Фаталният полет на Джон Кенеди-младши: Зловещите думи към неговия инструктор в последния ден от живота му

Експертът по авиационна безопасност Джеф Гузети обяснява какво се е объркало в кокпита на 16 юли 1999 г., посочвайки, че са минали само „17 секунди от момента, в който самолетът се отклонява от курса, до удара в океана“

Мелания Тръмп се разходи рамо до рамо с хуманоиден робот в Белия дом

Първата дама Мелания Тръмп предизвика фурор, появявайки се рамо до рамо с ИИ робота Figure 03. Тя представи визия за бъдещето, в която хуманоидни учители по философия и изкуство ще обучават децата ни вкъщи, докато машините поемат целия домашен труд

Кремъл: Медийни лъжи са твърденията, че Русия изпраща дронове на Иран

Говорителят нарече "абсолютно неверни измислици" твърденията, че още през февруари Русия е била близо до сключване на мирно споразумение с Украйна

