Путин провокира Япония с визита на Курилите, Токио реагира остро

Р уският президент Владимир Путин посети за първи път като държавен глава Курилските острови – спорна територия между Москва и Токио. Визитата на остров Итуруп предизвика остра реакция от японските власти, които привикаха руския посланик и определиха посещението като „абсолютно неприемливо“, предаде Франс прес.

Russian President Vladimir Putin poses with locals during his maiden visit to Iturup in the Kuril Islands.



— Iturup is one of the four islands in Kuril claimed by both Russia & Japan



— Japanese Foreign Ministry has protested Putin’s visit pic.twitter.com/t8Mmsq1MgH — Dhairrya Maheshwari (@dhairyam14) August 13, 2026

Путин пристигна на Итуруп на 13 август в рамките на обиколката си в Сибир и Далечния изток. Това е първото му лично посещение на архипелага като президент на Русия.

По време на визитата руският държавен глава посети завод за рибни продукти, където му предложили да опита хайвер, както и местно училище. Той разговаря и с жители на острова.

„Какво прекрасно време имате тук, като в морски курорт“, казал Путин на група местни жители.

„А ние си мислехме, че вие сте го организирали!“, отговорила шеговито около 30-годишна жена.

В рамките на посещението Путин е инспектирал и флагманския кораб на руския Тихоокеански флот, съобщава ТАСС.

Япония привика руския посланик

Реакцията на Токио не закъсня.

Японският външен министър Тошимицу Мотеги привика руския посланик в Токио Николай Ноздрев, за да изрази „остър протест“ срещу посещението.

„След като получихме информация, че руският президент Владимир Путин е посетил остров Итуруп на 13 август, привикахме руския посланик в Япония Николай Ноздрев в Министерството на външните работи и изразихме остър протест“, се посочва в изявление на японското външно министерство, цитирано от АФП.

Мотеги подчерта, че т.нар. от Япония „Северни територии“ са неразделна част от страната както от историческа гледна точка, така и според международното право.

Премиерът Санае Такаичи също осъди визитата.

„Това посещение на действащия руски президент противоречи на последователната позиция на Япония по въпроса за Северните територии. Посещението на Путин накърнява чувствата на японския народ и е абсолютно неприемливо“, заяви тя.

Russian President Vladimir Putin wrapped up his first visit to the Kuril Islands on Thursday, prompting a strong protest from Japan. Tokyo maintains that Iturup and the other disputed northern islands are part of Japanese territory and objected to Putin’s visit. Putin, meanwhile,… pic.twitter.com/nL2wqoXnfX — APT News (@APT__News) August 13, 2026

Защо Курилите са толкова важни?

Териториалният спор между Русия и Япония е свързан с четири острова в южната част на Курилския архипелаг – Итуруп, Кунашир, Шикотан и групата острови Хабомаи.

В Япония те са известни съответно като Еторофу, Кунашири, Шикотан и Хабомаи.

Съветският съюз завзема островите през 1945 г., в последните дни на Втората световна война. Оттогава Москва поддържа контрол и военно присъствие там. След установяването на съветската власт около 17 000 японски жители са депортирани.

Днес на островите живеят около 20 000 руски граждани.

Архипелагът има и значително стратегическо и икономическо значение. Той се намира между руския полуостров Камчатка и японския остров Хокайдо и разполага с богати риболовни ресурси и находища на полезни изкопаеми, включително злато и сребро.

По време на Студената война на островите са изградени военновъздушни и военноморски бази.

Спорът блокира мирния договор

Курилският въпрос от десетилетия е основна пречка пред окончателното уреждане на отношенията между Русия и Япония.

Москва и Токио така и не са подписали официален мирен договор, който да сложи окончателен край на Втората световна война между двете страни. Основната причина е именно спорът за островите.

През 1956 г., когато Русия и Япония възстановяват дипломатическите си отношения, Москва предлага два от спорните острови да бъдат предадени на Япония след сключването на мирен договор. Преговорите по териториалния въпрос са подновени след разпадането на СССР през 1991 г., но до окончателно споразумение така и не се стига.

Отношенията между Москва и Токио се влошиха допълнително след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Путин не е първият руски лидер на Курилите

Преди Путин други високопоставени руски ръководители са посещавали спорните острови.

През 2010 г. тогавашният президент Дмитрий Медведев стана първият руски държавен глава, посетил Курилите. Визитата му предизвика силно недоволство в Токио. Медведев се върна на архипелага през 2019 г., вече като министър-председател.

Преди посещението си на Итуруп Путин беше в Южносахалинск, на остров Сахалин. Там той се качи на борда на ракетния крайцер „Варяг“, където изслуша доклад за провеждащо се военно учение, а посети и болница.

Визитата на руския президент в Далечния изток има както икономически, така и военно-стратегически контекст, но посещението на Итуруп отново постави в центъра на вниманието нерешения териториален спор между Москва и Токио.