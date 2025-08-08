Свят

8 август 2025, 11:00
OpenAI пусна дългоочаквания GPT-5 AI: Като експерт с докторска степен
П роизводителят на ChatGPT OpenAI представи дългоочакваната най-нова версия на своя чатбот с изкуствен интелект (AI), GPT-5, заявявайки, че може да предостави експертиза на докторско ниво, пише ВВС.

Съоснователят и главен изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман похвали новия модел на компанията и го описа като "по-умен, бърз и полезен".

„GPT-3 беше сякаш говориш с гимназист“, коментира Сам Алтман, главен изпълнителен директор на OpenAI.  

„GPT-4 беше като разговор със студент. Сега, с GPT-5, общувате с експерт – с докторска степен във всяка област, от която имате нужда, на повикване.“  

По време на специалното събитие по повод премиерата OpenAI заяви, че новият модел представлява не просто надграждане спрямо предишните версии, а значително технологично постижение.  

Според компанията GPT-5 оставя зад себе си конкурентите от Google, X и Anthropic, показвайки по-добри резултати на различни „бенчмаркове“ – стандартизирани тестове за оценка на възможностите на моделите.  

OpenAI посочва, че новият чатбот е ориентиран към по-естествена и лесна комуникация, подобрил се е в писането на проза и създаването на компютърен код, справя се успешно с академични задачи в широк спектър от дисциплини – от математика до право, подпомага медицински въпроси и е по-безопасен от предшествениците си.  

„Това е невероятна суперсила, достъпна на момента“, заяви Алтман.  

Новият модел е не само по-интелигентен, но и по-ефективно използва изчислителните ресурси — твърдят от OpenAI.  

Той представлява хибрид между бързите чатбот модели и по-бавните, изискващи интензивни изчисления "разсъждаващи“ модели, като Deep Research на OpenAI.  

В зависимост от конкретната потребителска заявка, GPT-5 преценява колко „мисловен капацитет“ е необходим, вместо потребителят да сменя между различни модели.  

Въпреки това, ентусиастите, които очакваха GPT-5 да представлява истински „изкуствен общ интелект (AGI)“, вероятно ще останат разочаровани. Алтман описва GPT-5 като „основно надграждане“ спрямо GPT-4 и „значителна стъпка по пътя към AGI“.  

Все още обаче този етап не е достигнат.  

Реалният тест за GPT-5 ще бъде как ще се приеме от пазара.  

Прогнозира се, че OpenAI ще вложи около 8 милиарда долара тази година, надминавайки 5-те милиарда от миналата. Като се има предвид, че обучението на GPT-5 се оценява на около 500 милиона долара, съществуват високи очаквания новият модел да донесе значителни ползи за бизнес потребителите.  

Моделът ще трябва да докаже, че може да бъде надежден помощник при професионалното програмиране.

Мнозина в технологичната индустрия засега предпочитат модела Claude на Anthropic за писане на код, а OpenAI и инвеститорите им със сигурност ще се надяват GPT-5 да промени това съотношение.  

Специалистите по изкуствен интелект ще тестват и как GPT-5 се справя с проблемите, свързани с „халюцинациите“ – явление, при което моделите генерират погрешна или несвързана информация, което OpenAI твърди, че е подобрено в новия модел.  

Все пак, грешните или неточни отговори остават предизвикателство за всички големи генеративни AI системи.  

„Бляскавите функционалности винаги са забавни за демонстрация и напълно очаквам GPT-5 да бъде най-блестящият досега“, коментира Гари Маркъс, когнитивен учен от Нюйоркския университет.

„Но това не означава, че е ключова стъпка към създаването на изкуствен интелект, на който може да се разчита“, добави Маркъс.

Източник: BBC, SkyNews    
