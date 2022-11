"Публиката загуби велик шоумен": Почина актьорът Лесли Филипс

А ктьорът ветеран Лесли Филипс, известен с ролите си в популярната поредица от комедийни филми "Давай", както и като гласа на Разпределителната шапка в три от филмите за Хари Потър, е починал на 98-годишна възраст, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Actor Leslie Phillips, who was known for appearing in the Carry On films, has died aged 98. https://t.co/mbAVcz01nZ