Противоречията в Средиземно море удрят ЕС и НАТО

Е нергийната геополитика, търговската надпревара, териториалните спорове и вътрешните дрязги в НАТО, се сляха в една голяма криза в източните райони на Средиземно море. Напрежението продължава да ескалира постепенно, след като израелското правителство даде зелена светлина на сделката с Гърция и Кипър за изграждане на тръбопровода EastMed. Последните преговори по споразумението бяха през януари и се проведоха на фона на силно противоречие около териториалните води на Либия, която е пряко замесена в газовата надпревара в региона. Одобрението от страна на Израел премахва бюрократичните пречки, които позволяват на страните напреднат с плановете около проекта.

