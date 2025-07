Прощален жест: Хеликоптер разпръсна хиляди банкноти над погребение

П очинал мъж от Детройт остави незабравим спомен за своята общност, след като последната му воля – от небето да „завалят“ пари – бе изпълнена от неговото семейство миналия месец.

Даръл „Плант“ Томас, 58-годишен собственик на автомивка от Източен Детройт, познат с щедростта си, почина на 15 юни след битка с болестта на Алцхаймер. Желанието му бе изпращането му да бъде тържествено и въздействащо – така, както е живял.

The Owner of a Detroit car wash who recently Passed Away had a helicopter drop thousands of dollars onto people in his city as his last dying wish 🕊️💔🥹💵💯 pic.twitter.com/wW5FdLENea

На 27 юни, по време на прощалната церемония, семейството му нае хеликоптер, който разпръсна над $5000 в брой и розови листенца над опечалените на кръстовището на Gratiot Avenue и Connor Street.

„Това беше последен израз на любов от него към общността. Той беше щедър, човек с голямо сърце“, разказва племенницата му Кристъл Пери пред Detroit Free Press. „Вчерашният ден беше прощален поклон пред легендата от източната част на града.“

Detroit man has a helicopter drop money from the sky as his last wish.



58-year-old car wash owner Darrell "Plant" Thomas passed away in June and wanted to give his community one final gift.



On the day of his funeral, Thomas' sons Darell and Jonte organized a helicopter to drop… pic.twitter.com/ZOhM5gFXJE