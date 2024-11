Знаехте ли това? - ето какъв е произходът на знака за долар

З накът на долара е един от най-разпознаваемите символи в света. Повече от обозначение на валута, той се е превърнал в силна емблема на богатството, капитализма и (в някои представи) свободата или алчността. Произходът му обаче не е толкова ясен.

Едно от най-разпространените погрешни схващания е, че символът обозначава САЩ, както е в Съединените щати, като буквата S се покрива с двете вертикални линии на U. Тази погрешна идея получава огромна популярност от американска писателка, философ и сценарист Айн Ранд в романа ѝ „Атлас изправи рамене“ от 1957 г.

„Знакът на долара? За голяма сделка. Той стои на жилетката на всяка дебела, свинеподобна фигура във всяка карикатура с цел да обозначи мошеник, грабител, измамник - като единствената сигурна марка на злото. Тя стои като парите на свободната страна - за постиженията, за успеха, за способностите, за творческата сила на човека - и точно поради тези причини се използва като марка на позора“, пише Ранд.

