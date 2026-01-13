Свят

Прокурор стреля срещу съдия в съдебната палата в Истанбул

Прокурорът Кълъчарслан е задържан на място

13 януари 2026, 16:01
Прокурор стреля срещу съдия в съдебната палата в Истанбул
Източник: iStock

П рокурор е стрелял срещу съдийка с пистолет в 23-ти наказателен състав на Истанбулския окръжен съд в Картал.

Местни медии съобщават, че около 13:00 часа днес, Мухамед Чагатай Кълъчарслан, прокурор, работещ в Анадолския съд в Истанбул, е прострелял и ранил в областта на слабините Аслъ Кахраман, съдийката от 23-ти наказателен състав на Регионалния апелативен съд, докато са седели в кабинета ѝ.

Докато Кълъчарслан се канел да произведе втория си изстрел, е бил възпрепятстван от Якуп Карадаг, осъден сервиращ чай в затвора „Малтепе“, който също присъствал в стаята.

Прокурорът Кълъчарслан е задържан на място.

Източник: kisadalga    
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Кой има имен ден на 13 януари

Преди 9 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 10 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 10 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 9 часа

