Прокурор стреля срещу съдия в съдебната палата в Истанбул

П рокурор е стрелял срещу съдийка с пистолет в 23-ти наказателен състав на Истанбулския окръжен съд в Картал.

Местни медии съобщават, че около 13:00 часа днес, Мухамед Чагатай Кълъчарслан, прокурор, работещ в Анадолския съд в Истанбул, е прострелял и ранил в областта на слабините Аслъ Кахраман, съдийката от 23-ти наказателен състав на Регионалния апелативен съд, докато са седели в кабинета ѝ.

Докато Кълъчарслан се канел да произведе втория си изстрел, е бил възпрепятстван от Якуп Карадаг, осъден сервиращ чай в затвора „Малтепе“, който също присъствал в стаята.

Прокурорът Кълъчарслан е задържан на място.