Превръщат в атракция смразяващата комуна, където загинаха 900 души

П отенциална туристическа атракция в САЩ, свързана с Джоунстаун, разпалва сериозни дебати и критики почти половин век след трагедията в Гвиана. Предложението да се превърне мястото на най-голямото масово самоубийство в модерна история в туристическа дестинация предизвиква силно възмущение сред оцелели и изследователи, които смятат, че това ще потъпче паметта на жертвите.

Преподобният Джим Джоунс и над 900 негови последователи загинаха в отдалечените райони на южноамериканския щат. Това бе най-голямото самоубийство-убийство в модерната история, а сега туроператор, подкрепян от правителството, иска да отвори бившата комуна, днес погълната от буйна растителност, за посетители.

Перфектната буря, довела до трагедията с коктейл от цианид в Джоунстаун

Това предложение отваря стари рани, като критиците твърдят, че то би било неуважително към жертвите.

#TodayInHistory | 1978: Jonestown cult leader induces 900 people to commit suicide in Guyana pic.twitter.com/HM8JyDRW8E

Джордан Вилчез, сподели пред Асошиейтед прес, че има смесени чувства относно туристическата дестинация. Тя е била в Гвиана в деня, когато Джоунс нареди на стотици свои последователи да пият отровна напитка с вкус на грозде, която първо бе дадена на децата. Двете ѝ сестри и двамата ѝ племенници са сред жертвите.

„Пропуснах смъртта с един ден“, спомня си тя.

Вилчез се надява, че туроператорът ще предостави контекст и ще обясни защо толкова много хора са се присъединили към комуната, вярвайки, че ще намерят по-добър живот.

Обиколката ще води посетителите до отдалеченото село Порт Кайтума, сгушено в гъстата джунгла на Северна Гвиана. То е достъпно само с лодка, хеликоптер или самолет, а реките заместват пътищата. След това има още 10км поход по груба и обрасла пътека до изоставената община.

Guyana wants to turn Jonestown — where More than 900 people died — into a tourist attractionhttps://t.co/r8DxEqJUlh pic.twitter.com/EoUBFbgo4K