Перфектната буря, довела до трагедията с коктейл от цианид в Джоунстаун

К лането в Джоунстаун остава едно от най-големите масови убийства в американската история. За един ден 901 американци и 8 гаянци загиват от действията на Джим Джоунс. Посрещнати по-скоро с критика, отколкото със съчувствие, жертвите и оцелелите от трагедията през 1978 г. често са обвинявани и смятани за „луди“, защото са се присъединили към движението.

Истината е, че лидерът на Джоунстаун, проповедникът Джим Джоунс, успява да привлече последователи в Съединените щати, защото посланието му намира отклик в епоха на разочарование и сътресения - а възгледите му са легитимирани от други лидери в областта на гражданските права. В Гвиана Джоунс предлага утопия, в която последователите могат да реализират визията си за равноправно, самодостатъчно общество.

Изключително харизматичен, Джоунс проповядвал това, което толкова много американци копнеели да чуят. Младите радикали, разочаровани от политиката на властта и войната във Виетнам, аплодирали социалистическите принципи, които той пропагандирал в своята църква Peoples Temple. Чернокожите членове също били привлечени, като в един момент те съставлявали 80-90% от паството. Джоунс не само се занимавал с проблемите на гражданските права, но и с традиционните за чернокожите стилове на богослужение, изтъквал осиновените си чернокожи и корейски деца и дори твърдял, че самият той е чернокож.

Като се имат предвид месеците и годините, които са довели до клането, е ясно, че хората, които са се присъединили към Джоунстаун, не са били „луди“ или „сектанти“. Вместо това те са били просто хора, които са искали да изградят един по-справедлив и по-добър свят - и Джоунстаун им е дал възможност да реализират своята общност.

Джоунс се възползва от обществена буря

През 1954 г. Джим Джоунс открил в Индиана Храма на народите. Храмът на народите черпил идеи от социализма, комунизма и християнството, за да насърчава равенството и да привлича многорасово паство. Джоунс проповядвал с размах на шоумен и използвал лечение с вяра, за да привлече последователи.

Тъмнокожите американци съставлявали значителен дял от църковните членове. Ангажиментът на Peoples Temple за расово равенство и включването на религиозните традиции на чернокожите американци означава, че това е нещо, което изследователката Ребека Мур нарича „културно и расово чернокожо движение“.

„Първият път, когато попаднах там, бях посрещната от коалиция от хора на дъгата и за първи път попадах в атмосфера, в която това е една църква, многорасова, а също така и многопоколенческа“, спомня си бившият член на Peoples Temple Юланда Уилямс.

„Когато чух Джим Джоунс, той говореше за това колко много уважава движението за граждански права и колко е важно да продължим да живеем мечтата на д-р Мартин Лутър Кинг“, допълва той.

Харизмата и визията на Джоунс привличат вниманието на някои от най-известните активисти в страната, сред които актьорите Джейн Фонда и Хюи П. Нютън, основател на движението „Черните пантери“. Джоунс печели и подкрепата на политическата върхушка в Сан Франциско, Калифорния, където премества църквата си през 1965 г. Там той се запознава с Розалин Картър, съпругата на президента Джими Картър, която е толкова очарована от Джоунс, че започва да говори от неговия амвон; двамата също така вечерят заедно и си разменят писма. Харви Милк се възхищава от работата на Джоунс, а политиците, които ухажват избирателите, често се появяват в Храма на народите.

Защо Джоунстаун е построен в Гвиана

След като поредица от доклади опровергават изцелението с вяра на Джоунс и го обвиняват в злоупотреби, Джоунс започва да вярва, че това са знаци, че Америка иска да получи Peoples Temple - и него. Употребата на наркотици само подхранвала параноята му, че правителството на САЩ ще се насочи към църквата или ще стане фашистко. Тези страхове убеждават Джоунс и други църковни лидери, че бъдещето на тяхното движение е извън границите на Америка.

През 1974 г. Храмът на народите придобива земя в джунглата на Гвиана. Тъй като е удобно англоговоряща страна, населението на Гвиана също включва смесица от хора от африкански, азиатски и индиански произход, Джоунс смятал, че тя би била идеална за многорасова утопия. Църквата планирала да построи земеделска комуна, където членовете ѝ да живеят според своите ценности.

Голямата вълна от членове на Храма на народите, включително Джим Джоунс, идва през лятото на 1977 г. Както пише Ребека Мур в книгата си „Разбиране на Джоунстаун и Храма на народите“, тези „членове вярват, че не само напускат нещо по-лошо, но и се придвижват към нещо по-добро. Те си поставиха за цел да създадат общност без расизъм, в която всички деца да бъдат свободни и равни“.

Какъв е бил животът в Джоунстаун?

До ноември 1978 г. населението на Джоунстаун е нараснало до 1020 души. Мур изчислява, че най-голямата демографска група в Джоунстаун са тъмнокожите жени и момичета, които съставляват 45% от населението. Тъмнокожите членове съставляват 68% от общото население на Джоунстаун. Комуната е била и предимно младежка - 63% от населението е било на 35 години или по-младо, а 152 деца са били на възраст под 12 години.

Всеки е играл определена роля. Жителите изпълнявали ролята на готвачи, дърводелци и инженери. Учителите преподавали на децата, ориентирани към учениците, предмети като математика, четене и история на Гвиана. По-големите ученици участвали в програми за чиракуване в общността.

Комплексът разполагал с генератор, кабини в стил общежитие и обща кухня. Жителите имали достъп и до библиотека и здравен център. Аудиосистемата позволявала на Джоунс да прави чести съобщения чрез високоговорител, така че гласът му присъствал постоянно.

Освен задължителните срещи всяка вечер, обитателите участвали в различни дейности, включително спортни отбори, групи по танци и музикални изкуства и филмови вечери.

Някои от тях първоначално се радвали на престоя си в Джоунстаун.

„Въвеждаха електричество, строяха красиви домове, в които нямаше да ни се налага да плащаме наем, цялата храна, от която се нуждаехме, медицинското ни обслужване щеше да бъде осигурено“, спомня си Уилямс.

„Това беше нещо, което беше абсолютно невероятно. Бяхме в безопасност и сигурни. Една страхотна утопия, по-добрият живот, да си помагаме един на друг като едно голямо, щастливо семейство“, казва още той.

Краят на утопията

Все пак Джоунстаун не е утопията, която Джим Джоунс е обещал.

Грейс Стоен напуснал Храма на народите преди построяването на Джоунстаун, но все пак научил за случващото се там.

„Започнах да чувам, че с хората се отнасят зле. Джим превръщаше живота им в пълна мизерия, тормозеше ги и ги контролираше“, казва Грейс.

Човекът, който проповядвал Евангелието на равенството, се помазал за владетел на своето царство в джунглата. Той събирал паспортите на всички, като не им позволявал да напуснат. Жителите не можели да се срещат или да се разделят без неговото одобрение. Наказанията включвали социален остракизъм, а според свидетели той връзвал деца в гората и увивал змия около крака на жена.

Параноята на Джоунс се задълбочавала и той бил убеден, че войници ще нахлуят в Джоунстаун. Настоявайки, че масовото самоубийство е единственият изход, той събирал жителите и им казва да изпият отровата, за която гарантирал, че не е; това бил тест, който да докаже тяхната лоялност и да ги подготви за това, което предстои. Жителите на Джоунстаун се съгласявали с това, защото са провеждали тези самоубийствени тренировки в Калифорния, и тези тренировки може би са ги обезчувствили към това, което Мур нарича „ритуализирана“ церемония.

На 18 ноември 1978 г. Джоунс наредил на жителите на Джоунстаун да изиграят това, което са репетирали. След посещението на американския представител Лео Райън Джоунс решава, че е настъпил краят на времето. Той принудил паството си да консумира цианиден коктейл. Някои от тях може да са го приели доброволно, но мнозина вероятно са били принудени да го направят, може би страхувайки се, че ще бъдат убити, ако откажат. Други, включително деца, са били принудени да го изпият или е бил инжектиран в кръвта им със спринцовки. Когато комуната замлъкнала, над 900 мъже, жени и деца били мъртви.

