"Бях оставен да умра": Мъж е ослепен, обвинен във вещерство, друг губи ръцете си

У жасяваща вълна от нападения срещу възрастни хора, обвинени във вещерство и след това убити по крайбрежието на Килифи в Кения.

BBC Africa Eye разследва и открива истинските мотиви за убийствата.

Седемдесет и четири годишният Тамбала Джефва гледа с празен поглед през единственото си останало око, докато съпругата му Сиди внимателно сваля ризата му, разказва BBC.

"Прободоха го с такъв нож и го издърпаха", казва тя, посочвайки дългия белег, който се простира от ключицата му.

Тя поема главата му в ръцете си, показвайки какво се е случило при поредното нападение.

"Трябваше да издърпат скалпа обратно и да го зашият".

Джефва е обвинен, че е вещeр, и е бил нападнат два пъти в дома си, на 80 км навътре в сушата от крайбрежния град Малинди. При първото нападение е останал без око. Второто почти го убива.

Двойката притежава повече от 30 акра земя, където отглежда царевица и няколко пилета. Имало е спор с членове на семейството за границите. Те вярват, че това е истинската причина Джефва да бъде нападнат, а не че хората наистина са вярвали, че е вещер.

"Бях оставен да умра. Изгубих толкова много кръв. Не знам защо ме нападнаха, но това може да е само заради земята", казва Джефва.

Вярата в магията и суеверията е широко разпространена в много страни.

Но в някои части на Кения, Малави, Танзания и Южна Африка то може да се използва за оправдаване на убийството на възрастни хора, за да се отнеме земята им.

В доклад, озаглавен "Възрастните хора на ръба", на кенийската правозащитна организация Haki Yetu се казва, че всяка седмица по крайбрежието на Килифи се убива по един възрастен човек, обвинен в магьосничеството. Длъжностното лице по програмата на организацията, Джулиус Уаняма, казва, че много семейства вярват, че убийството е поръчано от някой от тях.

"Те използват думата магьосничество като оправдание, защото така ще получат обществено съчувствие. Хората ще кажат: "Ако той е бил вещер, добре, че сте го убили".

